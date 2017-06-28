Eğitici Çocuk Şarkıları

Henüz kreş ve anaokulu dönemindeki çocuklara, müzik aracılığı ile sayılar, renkler, hayvanlar ve bitkiler kolayca öğretilir. Çocuk doyasıya eğlenirken, aslında çok önemli bilgileri belleğine yüklediğinin farkında bile değildir. Zaten 0-6 yaş döneminde beyne yerleşen bilgiler, asla hafızadan silinmez. Yani gelişimin devamında rehber niteliği taşır. Bu sebeple; henüz dünyaya gelen bebeğe, gelişiminin her evresinde yaşına uygun bebek şarkıları dinlettirmek önemlidir. Özellikle gizli mesajlar veren görsellerle desteklenmiş şarkılar seçilerek, bebeğin kısa süre içinde hayatı kavramasını sağlamak mümkündür.

Müzik eşliğinde, beden dilini kullanan ve yaşına göre gerekli bilgileri hafızasında derleyen bebeklerin, ruhsal gelişimi diğer bebeklere oranlar daha hızlıdır. Psikomotor gelişimi açısından önemli olan müzik, büyük ve küçük kas guruplarını çalıştırma özelliğine sahiptir. Duyu organı sayesinde, vücudu ile dans ederek hissettiği şekilde tepki veren bebekler çok daha hızlı şekilde sosyalleşir. Fakat bebekler için seçilen müziğin onun dikkatini çekecek özellikte olması ve izlediği etkinliğin ise ona bilgi verecek nitelikte olması önemlidir. Uzun yıllardan beri 0-6 yaş gurubu çocukların eğitiminde yer alan Kırmızı Balık Gölde şarkısı, eğlendiren aynı zamanda gizli mesajlar ile çocuk eğitimini destekleyen önemli şarkılar arasında yer alır.

Kırmızı Balık şarkısı sayesinde; çocuğu zorlamadan birçok şeyi yaptırmak mümkündür. İştahsız çocukların yemek saatini, uyku düzensizliği yaşayan çocukların uyku saatini ayarlamak için, müziğe başvurulabilir. Zaman kavramı henüz yerleşmeyen küçük bebekler alıştırıldığı takdirde, düzenli duyduğu müzik sayesinde yemek saatinin veya uyku saatinin geldiğini kavrayacaktır. Hem anne-baba eğitiminde hem kreş ve anaokulu eğitiminde müzik rehber niteliği taşımaktadır.

Müzik, çocuğun yeteneklerinin erken dönemde fark edilmesi açısından da oldukça önemlidir. Birkaç aylık bebeklerin, renkli görseller ile desteklenmiş Kırmızı Balık Gölde şarkısına verdiği tepki, müzik kulağının olup olmadığını anlamak için önemlidir. Müzik yeteneği gelişmiş çocuklar, çok küçük yaşlardan itibaren uygun bir çalgı aleti çalması için yönlendirilebilir. Yine dans, bale ve tiyatro becerisi müzik sayesinde çok erken dönemde gelişir. Dünya çapında yapılan araştırmalar, yaratıcı zekânın müzik sayesinde geliştiğini kanıtlamıştır. Uzmanlar tarafından çekilen özel klip ise çocuğunuzun hem eğlenmesini hem öğrenmesini sağlayacak, beden ve zeka gelişimini destekleyecektir.