E2 Amerika Vizesi ile Göçmenlik

Bu vizeyi almak için yapılacak olan yatırımların belirli kurallar çerçevesinde yapılması ve Amerika çıkarlarını ön planda tutması oldukça önemli.

E2 Amerika Vizesi almak için aranan en önemli şart, yatırımı yapacak olan kişinin maddi anlamda iyi bir düzeyde ve bu yatırımı yapmak için yeterli sermayeye sahip olup olmadığı. E 2 Vizesi almak için sahip olduğumuz varlıkları ve bu iş için ayıracağınız sermayenizi belgelerle kanıtlamanız sizden istenmekte. Ayrıca yatırım yapacak olan kişinin vatandaşı olduğu ülke ile Amerika arasında ticaret anlamında bir sorun bulunmaması gerekiyor.

Amerika’da yatırım yapacağınız şirketin de çeşitli şartları karşılıyor olması gerekmekte. Yatırım yapacağınız şirketin en az yarı hissesinin, vatandaşı olduğunuz ülke vatandaşlarına ait olması gerekmekte. Yani eğer Türk vatandaşıysanız, yatırım yapacağınız şirket hisselerinin yarısının Türk vatandaşlarına ait olması gerekiyor.

E2 Amerika Vizesi almak için yatırım yapacağınız şirkette müdür, yönetici ya da şirket sahibi pozisyonlarından bir tanesinde olmanız gerekmekte. Vize başvurusu sırasında yapılacak olan yatırımın ne kadar olacağı belirleniyor. Bu miktar, değerlendirme aşamasında son derece önemli. Ancak yatırım için bir alt sınır bulunmuyor. Bu noktada yeterlilik esas alınmakta. Yatırım yapacağını miktar belirlendikten sonra, bir yeterlilik testi yapılmakta. Yatırım yapılacak olan meblağ ile yatırım yapılacak işin arasında bir değer karşılaştırması yapılıyor.