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Dursun Özbek Uyardı!

Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Galatasaray’da sular durulmak bilmedi..

Dursun Özbek Uyardı!

Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Galatasaray’da sular durulmak bilmedi..

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:10
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Dursun Özbek Uyardı!
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Yaşanan mağlubiyetten dolayı gergin olan Galatasaray yönetimi, teknik adam ve futbolcular ile sık sık toplantılar gerçekleştirilerek oynanacak maçlardaki skorların öneminden bahsediliyor.

Beşiktaş mağlubiyet sonrası futbolcuları ve teknik direktör Igor Tudor’u uyaran başkan Dursun Özbek; ilk yarının sonuna kadar puan kaybedilmesine tahammülleri olmadığını gerçekleştirile toplantıda açıkladı. Öte yandan sportif direktör Cenk Ergün’ e de takıma ciddi bir uyarıda bulunması gerektiği belirtildi.

Galatasaray’da Kritik Toplantı

Uzun süredir böyle bir mağlubiyet yaşamamış olan Galatasaray yönetimi bir hayli tepkili. Takıma motivasyon verilmesi gerektiği düşünen Dursun Özbek ve Galatasaray yönetimi başta takımın kaptanı Selçuk İnan, Fernando Muslera ve takımın diğer önemli oyuncularından birkaçı ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Şampiyonluk yolunda derbilerin spor dünyasının dinamiklerini derinden etkilediğini belirten spor direktörü Cenk Ergün, oyuncular ile gerçekleştirilen toplantıda ise; Galatasaray’ın önünde 3 önemli maçın olduğunu ve bu 3 final karşılaşmasında da sahaya kazanmak için çıkılması gerektiğini ifade etti. Bunlara ek olarak bu 3 önemli maçta dahil olmak üzere genel olarak her bir futbolcunun karakterli olduğunu ve sahaya da karakterlerini koymaları gerektiğini vurgulayarak oyuncuların motive etti.

Kendi Aralarında da Toplantılar Gerçekleştiriyorlar

Yönetimin Galatasaraylı futbolcular ile gerçekleştirdiği toplantıya ek olarak Galatasaraylı futbolcular da kendi aralarında stratejik toplantılar gerçekleştiriyor. Galatasaraylı futbolcular önlerinde onları bekleyen 3 önemli karşılaşmanın üçünde de kazanmak için sahaya inecekler. İlk yarının sonuna en iyi şekilde girmeyi amaçlayan Galatasaray için alınacak olan 9 puan devreye rahat bir şekilde girmesini sağlayacak.

Şampiyonluk yolunda derbilerde sergilenen oyunun öneminin farkında olan Galatasaraylı futbolcular ve Muslera ve Kaptan Selçuk İnan ile toplantı gerçekleştirilmeden önce, Spor direktörü Selçuk İnan’ın teknik adam Igor Tudor ile görüşme sağladığı biliniyor. Bu görüşmede ise Türkiye’de derbileri kazamamanın ne kadar önemli olduğunu ve büyük bir maç kazanmanın değerine değinen Spor Direktörü Cenk Ergün, bu toplantıları başkan Dursun Özbek’in isteği üzerine gerçekleştirmişti.

3 Maçta 9 puan almayı planlayan Galatasaray, çalışmalara ve kısa toplantılara devam ediyor. Süper Lig maçlarına açılan en yüksek oranları canlı bahis sitesi supertotobet ve matrixbet siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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