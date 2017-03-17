Dünyayı gezmek, keşfetmek ve farklı kültürlerle beraber olmak hemen hemen herkesin en büyük hayallerinden birisidir. Az bütçeyle yurtdışı hayalini gerçekleştiren ve bunu kitlelerle paylaşan birçok gezgin var. Bütçeniz ne kadar az olursa olsun, gittiğiniz zaman ekonomik sıkıntı yaşamayacağınız dünyanın en ucuz ülkelerinden bahsedeceğiz. Ondan önce, http://www.yoldasin.com/sehirler/ adresine giderek tüm şehirlerin seyahat ipuçları ve deneyimlerini okumanızı öneriyoruz.

İşte dünyada gezilmesi en ucuz ülkeler;

Nepal: Nepal’ de günde yaklaşık 1 – 2 dolar ile geçinen insanlar var. Özellikle başkent Kathmandu dünyanın en ucuz şehirlerinin başında geliyor. Yaşanan depremlerden sonra ülke ekonomisi neredeyse durma noktasına gelmiş. Yıkık binaları onarmak ve yeniden hayata kazandırmak için uğraşan ülke ekonomisi ne yazık ki diğer alanlara yapılması gereken harcamaları kısmış ve bütün ekonomiyi yeniden inşa sürecine yatırmıştır. Hal böyle olunca turistler bu ülkede çok uyguna seyahat edebiliyor. Örneğin harika bir akşam yemeğinin size tahmini maliyeti yaklaşık 2$. Sunulan yemekler ve hizmeti ise fevkalade. Bir başka örnek vermek gerekirse iyi ve konforlu bir otelde kalmak istiyorsanız ödeyeceğiniz gecelik miktar kişi başı 3$. Ayrıca benzinin litresi 1$ ve toplu taşıma bileti de 0.20$. Hindistan: Hindistan’ da insana verilen değer neredeyse yok denecek kadar azdır. Yeni Delhi gibi zengin ve sosyetenin yaşadığı yerler değilde kuzeylere doğru çıkarsanız bunu anlarsınız. İnsana kıymet verilmediğinden insan gücüne ödenen para da çok azdır. E hal böyle olunca her şey de olabildiğince uygundur. Örneğin Agra şehrine iyi bir otelde geceliği 3 - 4 dolardan konaklayabilirsiniz. Şehir içi toplu taşıma ücreti ise 0.15 $ ve orta lükslükte olan bir restoranda yemek yemek isterseniz ödeyeceğiniz ücret 4 – 5 dolar arasındadır. Arnavutluk: Balkanlara tatile gitmek hem yakın olmasından hem de bizim kültürümüzden de bir parça bulmak hevesiyle çok tercih edilmektedir. Özellikle Arnavutluk, vatandaşlarımız tarafından sıkça tercih edilmektedir. Arnavutluk gerçekten çok ucuz bir ülkedir. Küçük bir ülke olsa da samimiyeti ve sıcaklığıyla kendisine çeker. Tiran’da iyi denilebilecek bir otelde geceliği 7-8 dolardan konaklayabilirsiniz. Şehir içi toplu taşıma ücreti ise 0.33$ ve benzinin litre fiyatı ise 1.33 $’dır. Ukrayna: Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri olan Ukrayna’ya vizesiz, hatta pasaportsuz dahi gidilebilir. Özellikle Liviv şehri hem gece hayatı hem hediyelik eşyalar bakımından olabildiğince uygundur. Ülkemize de yakın olmasından dolayı yerli turistlerimiz tarafından tercih edilir. Liviv’in dışında Odessa ve Kiev gibi gezilmesi gereken şehirlere de sahiptir. Orta lükslükte bir restoranda yemek yemek isterseniz porsiyonu 7 – 10 dolar arasından yiyebilirsiniz. Toplu taşıma ücreti ise 0.20 $ ve benzinin litre fiyatı da 0.90$’dır.Ukrayna hakkında daha fazla seyahat yazısı için buraya tıklayabilirsiniz .

Ayrıca Sırbistan, Romanya, Macaristan gibi ülkeler de ucuzluğuyla ön plana çıkmaktadır. Gezilecek ucuz birçok ülke mevcut, siz yeter ki gezmek isteyin!