Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
105137
ALTIN
192.270
DOLAR
4.6080
STERLİN
6.1531
EURO
5.3856
Dolar/TL'de sert düşüş
Dolar/TL'de sert düşüş
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Murat Edis, Tüm Bebeksilere Seslendi
Murat Edis, Tüm Bebeksilere Seslendi
'İstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz'
'İstİstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın...
Atatürk Köşkü 44 bin turisti ağırladı
Atatürk Köşkü 44 bin turisti...

Düğün Davetiyesi Modelleri

Evlilik hazırlığı yapanların yakın markajında olan düğün davetiyesi modelleri artık çok daha farklı dizaynlar kullanılarak hazırlanabiliyor.

Düğün Davetiyesi Modelleri

Evlilik hazırlığı yapanların yakın markajında olan düğün davetiyesi modelleri artık çok daha farklı dizaynlar kullanılarak hazırlanabiliyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:16
0 Okunma
Düğün Davetiyesi Modelleri

Bundan kısa bir süre öncesinde birbirine benzeyen davetiye modelleri arasından seçim yapmak durumunda olan çiftler artık kendi zevklerine çok daha uygun bir görünüm sergileyen modelleri kolaylıkla bulabiliyor. Çünkü davetiye örnekleri zengin bir seçenek yelpazesine kavuştu.

Elbette söz konusu düğün için aranan davetiye örnekleri olduğunda çok daha gösterişli modeller de seçenekler arasında ekleniyor. Çiftler düğün konseptlerini de dikkate alarak davetiye seçimi yapma şansını da elde edebiliyorlar. Örneğin kır düğünleri için daha sade ve daha doğal modeller tercih ediliyor.

Fotoğraflı Düğün Davetiyesi Modelleri Revaçta!

Salon düğünleri söz konusu olduğunda ise modeller çok daha gösterişli bir form kazanabiliyor. Aynı zamanda fotoğraflı davetiye modelleri 2018 yılında çok daha fazla popüler oldu. Çiftler seçtikleri davetiye üzerinde kendi fotoğraflarının olmasını sağlayabiliyor. Genellikle fotoğraflar doğal bir görünüm sunuyor ve çiftlerin poz verdiği karelerden değil, habersiz çekilmiş gibi görünen karelerden oluşuyor.

Eğer klasikleşmiş modeller yerine değişik düğün davetiye modelleri arasından seçim yapmak isterseniz, hiç tereddüt etmeden rotanızı internete çevirin. Online olarak en farklı ve en değişik davetiye çeşitlerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayede hayalinizdeki modeli bulmanız da zor olmayacak. Bu arada bütçe sıkıntısı yaşayan çiftler de ucuz davetiye modellerine yönelebilir.

Ucuz Davetiye Modelleri İnternette!

Kağıt kalitesi biraz daha düşük olan davetiye çeşitleri çok daha uygun fiyatlarla temin edilebiliyor. Bu tasarımlar için yüksek rakamlarla ödeme yapmak gerekmiyor. Dolayısıyla geniş bir bütçe ayırmadan şık bir model ile konukların düğüne davet edilmesi de mümkün olabiliyor. Elbette önce uygun fiyat sunan adresleri keşfetmeniz gerekir.

Eğer siz de bu yeni davetiye modelleri ve fiyatları hakkında fikir edinmek isterseniz internette bir keşfe çıkın. En geniş seçenek yelpazesini sunan www.edavetiye.com.tr adresine öncelik vermenizi öneririz. Bu adreste hem klasik hem de sıra dışı davetiye modelleri yer alıyor. Farklı markaların modellerini keyifle inceleyerek beğendiğiniz tasarım için hemen sipariş verebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DavetiyeDüğün Davetiyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Herbatint Saç Boyası Botanik Ecza'da!
Herbatint Saç Boyası Botanik Ecza'da!
Dünya Kupası
Dünya Kupası
Etkili Botoks Yöntemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Etkili Botoks Yöntemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
En Popüler Tamtur Yüzük Alternatifleri
En Popüler Tamtur Yüzük Alternatifleri
En Eğlenceli Freud Tespitleri Bu Adreste
En Eğlenceli Freud Tespitleri Bu Adreste
Ankara Topraklama Raporuyla Çözüm Hazır
Ankara Topraklama Raporuyla Çözüm Hazır
Hanımların Bahar Temizliği Başladı
Hanımların Bahar Temizliği Başladı
Vitamin Life Nasıl Kullanılır?
Vitamin Life Nasıl Kullanılır?
Meta Booster Nasıl Kullanılmalı?
Meta Booster Nasıl Kullanılmalı?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ