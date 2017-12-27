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Dudu’dan İddialı Transfer Açıklaması!

Adı, transfer döneminde Beşiktaş ile anılan yetenekli isim Dudu transfer ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dudu’dan İddialı Transfer Açıklaması!

Adı, transfer döneminde Beşiktaş ile anılan yetenekli isim Dudu transfer ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:05
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Dudu’dan İddialı Transfer Açıklaması!
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Beşiktaş’ın transfer gözdesi olan Brezilyalı futbolcu Dudu Brezilya’da verdiği bir röportajla Türkiye ve Çin’den gelen transfer tekliflerinin olduğunu belirtti. Türkiye’den 9, Çin’de ise 12 milyon Euroluk teklifler aldığı bilinen başarılı futbolcunun Palmeiras ile 20120 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı kanat oyuncusu gelecek sene ve ondan sonraki sene de Palmeiras’ta kalmak istediğini belirtirken, futbolcunun Palmeiras’ı ne kadar sevdiğini kimsenin bilmediğini ifade ederek bu takım ile daha birçok kupa kaldırmak istediğini açıkladı.

Türkiye’den 9 Çin’den 12 Milyon Euro Teklif!

Türkiye’den ve Çin’den teklifler aldığını belirten Brezilyalı kanat oyuncusu bulunduğu Palmeiras’ta üçüncü senesini geçirdiğini ve bu takımda as oyunculardan biri olduğunu ifade etti. Takımına büyük galibiyetler kazandıran futbolculardan biri olan Dudu, bu tekliflerin gelmesinin normal olduğunu da açıklamalarına ekledi. Her ne kadar Türkiye be Çin’deki kulüplerin kendisi ile ilgilendiğini ve teklifler verdiğini bilse de takımında kalmak isteyen Brezilyalı futbolcu daha bu takımdaki hedeflerini gerçekleştirmediğini ve daha birçok başarıya daha beraber imza atacaklarını ifade etti.

Yaz Döneminde Transfer Etmek İstedi, Olmadı!

Beşiktaş’a yaz döneminde transfer edilmek istenen Dudu için resmi teklifi ileten Beşiktaş, Çin’in Beşiktaş’tan daha yüksek teklif vermesinin yanı sıra 2020’ye kadar Palmeiras ile sözleşmesi olan Dudu’nun takımından memnun olması dolayısıyla istediğini elde edemedi. Transfer teklifini çok daha önce yapmak istediğini belirten Fikret Orman resmi transfer teklifini yapmasına rağmen bu çağrıya yanıt alamadı.

Dudu’nun transferi mümkün olsaydı 9-10 Milyon Euroluk teklif bedeli 4 taksit halinde ödenecekti. Başlarda Palmeiras’tan ayrılmak istediğini ve kendisi ile serbest olarak anlaşılırsa bonservisinde yardımcı olacağını Beşiktaş’a ilettiği bilinen futbolcu, 4.5 yıllık kontrata ek olarak 3 Milyon Euro daha istemişti.

Daha sonraki açıklamalarında ise takımında mutlu olduğunu ve Palmeiras ile birçok zafere imza atıp kupa kaldırmak istediğini ifade eden Brezilyalı başarılı futbolcu Dudu 2020 yılına kadar Palmeiras ile yoluna devam edecek. Süper Lig’e açılan en yüksek oranları casinodünya gibi online bahis siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

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