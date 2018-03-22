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DSLR Fotoğraf Makinesi Nedir?

DSLR fotoğraf makinesi, dijital bir algılayıcıya yani sensöre sahip, lensi değişebilir ve tek lensli, refleks yani ayna ve optik vizör mekanizmasına sahip fotoğraf makineleridir.

DSLR Fotoğraf Makinesi Nedir?

DSLR fotoğraf makinesi, dijital bir algılayıcıya yani sensöre sahip, lensi değişebilir ve tek lensli, refleks yani ayna ve optik vizör mekanizmasına sahip fotoğraf makineleridir.

22 Mart 2018 Perşembe 22:04
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DSLR Fotoğraf Makinesi Nedir?

DSLR fotoğraf makinesi, dijital bir algılayıcıya yani sensöre sahip, lensi değişebilir ve tek lensli, refleks yani ayna ve optik vizör mekanizmasına sahip fotoğraf makineleridir. 36’lık film ya da 35mm film diye tabir edilen eski tip filmli makinelerden temel anlamda tek farkı dijital bir algılayıcıya sahip olmalarıdır.

Dijital SLR fotoğraf makineleri 1990’ların sonlarında üretilmeye başlanmıştır. 36 adet poz ile sınırlandırılamayacak kadar çok fotoğraf çekilebilir. Hafıa kartlarına kayıt yaparlar ve çekilen fotoğrafı gösteren bir arka lcd ekrana sahiptirler.

Dijital SLR fotoğraf makinelerinin temel unsurları aşağıdaki çizimde görülebilir.

Sırasıyla 1. Elemandan yani lensten geçen ışığın önce aynaya sonra da focus screenden geçerek pentaprizmaya ve vizöre ulaşmasını sağlayan unsurlar DSLR fotoğraf makinelerine ismini veren kısımdır. Aynanın reflekte etmesi yani yansıtması “Dijital Single Lens REFLEX“ açılımındaki reflex kelimesini anlamlandırır. Bu ayna mekanizması deklanşöre basıldıktan hemen sonra kapanır. Bylece ışık herhangi bir yola sapmadan doğrudan sensöre doğru yol alır. Perde ya da obtüratör ise belirlediğimiz enstantane değerine göre hareket ederek açılır ve kapanır. Bu sayede sensöre düşen ışığın bir fotoğraf olması aşaması tamamlanmış olur.

DSLR fotoğraf makineleri; Canon, Nikon, Pentax, Sony, Olympus, Minolda, Sigma ve Fujifilm gibi markalarda görülebilir. Günümüz DSLR üreticileri ise Canon, Nikon ve Pentax olarak düşünülebilir.

Farklı boyutlardaki sensörlere sahip bu modeller, genellikle APS-C yani crop ve Full Frame(Nikon FX gibi) temel iki boyutta karşımıza çıkar. Full Frame, geçmişteki 35mm film ile benzer boyutlardadır. Bu sebeple referans olarak genellikle 35mm eşdeğeri tabirini görebilirsiniz.

Dijital SLR fotoğraf makinelerini aynasız fotoğraf makinelerinden ayıran temel unsur ise ayna mekanizmasının SLR gövdelerde yer almasıdır. Aynasız fotoğraf makinelerinde; ayna mekanizması, focus screen, pentaprizma gibi elemanlar yerine ikinci bir LCD ekran vardır, yani vizör mekanizması optik değil dijital bir mini ekrandan oluşmaktadır. Her iki tipteki makinelerde de sensör, işlemci, ve perde yani shutter yer almaktadır.

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DSLR Fotoğraf MakinesiDSLR Fotoğraf Makineleri
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