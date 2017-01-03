Alınan tedbirler tabii olarak milletimizin iyiliği ve geleceği için önemli. Bu yasak ve sorumluluklara uymak da bu milletin her ferdinin büyük bir sorumluluğu.
Fakat gelgelelim ki insanlar korku ve endişe ile neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda bir kafa karışıklığı içerisinde birçok konuda. Bunlardan biri de son birkaç yıldır zaten düzenlemeler yapılmaya başlanan drone yani İHA’larla (İnsansız Hava Aracı) ilgili. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz sene içerisinde belirli şartlara bağlanan drone uçuşları için OHAL sonrasında kısa süreliğine tüm yurtta uygulanan uçuş yasağı OHAL sebebiyle değişmeyen bir uygulama zannedilmeye devam ediyor.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü darbe teşebbüsü sonrasındaki süreçte twitter adresinden duyurduğu yasakları daha sonrasında yine twitter adresinden genel bir yasak olmadığını fakat uçuş valilik ve kaymakamlıkların bölgesel olarak yasaklar uygulayabileceklerini ve bu makamların web sitelerinin takip edilmesi gerektiğini duyurdu. Yani drone sahipleri ilgili mevzuatlar gereğince uyulması gereken kuralları takip ederek uçuş yapılabileceğini ve yasaklı bir bölgede uçuş yapılması gerekiyorsa da izne tabi olmak kaydıyla uçuş yapılabileceğini duyurdu. Yani OHAL’den kaynaklı genel bir yasak bulunmuyor. Sadece gerekli izinler ve belgeler alındıktan sonra uçuş yapılabiliyor.
Dronelarla ilgili kafa karıştıran bir diğer konu ise hobi amacıyla kullanımı ile ticari amaçlarla kullanımının bir farkı olmadığı konusu. Drone alındığı anda bu cihazlardan bir şekilde kar elde etme çabasına giren pek çok kişi bulunmakta. Fakat ticari amaçlı uçuş yapıldığında mecburen uyulması gereken şartlardan bihaber olan bu kullanıcılar tehlikeli olabilecek bazı davranışlarda bulunmaktadırlar.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu ayrımı da ilgili mevzuatta yapmış ve hobi amaçlı drone kullanımı ile ticari amaçlı hobi kullanımını ayırmıştır. Ticari amaçlı drone kullanabilmek için SHGM’nin yetki verdiği kurumlardan Ticari İHA Sertifikası alınması gerekiyor. Tabi bunun dışında yine yasaklı bölgelerde uçuş yapmadan önce gerekli yerlerden izin alınması gerekiyor.
Tüm bu şartları düşününce drone ile video ya da fotoğraf çekimine ihtiyaç duyanlar için uzun süreli bir işleri yoksa daha profesyonel olarak drone kiralama
işi yapan yasal ve Ticari İHA Sertifikası’na sahip drone pilotları ve şirketler aracılığıyla yapmak daha kolay ve zahmetsiz olacaktır.
Önce Vatan Gazetesi
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