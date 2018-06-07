Drone Hizmetimiz ile Görüntüde Yüksek Kalite!

Havadan çekim olarak da bilinen drone hizmetlerimiz ile en önemli organizasyonlarınızın en güzel görüntülerini yakalama imkanına sahip olabilirsiniz. Helikopter ile çok daha pahalı olan havadan çekimleri artık drone araçlarımız ile gerçekleştirebiliyoruz. Firmamız tarafından verilecek olan hizmeti reklam-tanıtım videoları, dizi-sinema çekimleri, düğünler, doğum günleri, açık hava organizasyonları ve şirket tanıtımları gibi amaçlarla tercih edebilirsiniz.

Kaliteli ve Estetik Görüntüler için Drone Kiralayın!

Droneler insansız olarak çekim yapan hava araçlarıdır. Son dönemlerde başta reklam, tanıtım ve TV sektörü olmak üzere birçok alanda drone kiralama hizmetinden faydalanılabilmektedir.

Drone çekimleri ilk olarak daha çok sinema, dizi ve reklam tanıtım filmleri için kullanılmış olsa da artık birçok organizasyonda tercih edilmektedir. Havadan çekimler her zaman için daha ilgi çekici ve ayrıntılıdır. Ortamın ve aktivitelerin ayrıntıları çok daha net görülür; farklı açılardan görüntülemeler gerçekleşebilir.

Havadan titreşimsiz olarak çekilen görüntüler yüksek kalitelidir. Açık hava organizasyonlarında yağış olmadığı sürece hem gece hem gündüz drone çekimleri yapılabilir.

Drone Hizmetimizde Profesyonel Ekip Desteği!

Drone araçlarımız uzaktan kontrol edilmektedir. Drone cihazının altına bir kamera takılmaktadır. Drone ve kamera operatörleri çekimleri gerçekleştirirler.

Drone çekimlerimiz ile hayatınızın en önemli anlarını profesyonel bir ekip sayesinde son derece kaliteli görüntülerle ölümsüz hale getirebilirsiniz. Eğer drone hizmetini profesyonel ve işinin ehli bir ekipten almıyorsanız bir daha tekrarı olmayacak anların iyi bir şekilde kayda alınmasını riske atabilirsiniz.

Ekipmanlarımız son derece modern ve teknolojiktir. İleri teknoloji kullanmayı işimizin bir gereği olarak görmekteyiz ve bu nedenle son gelişmeleri her zaman sıcağı sıcağı takip edip işimize uygulamaya özen gösteriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz her türlü drone hizmeti için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel hizmet ve en iyi ekipmanlarla drone kiralama seçenekleri sunuyoruz. Video çekimleri konusunda uzman ve eğitimli olan ekibimiz size her türlü desteği sunacaktır. Yalnızca reklam, tanıtım ya da TV sektörü için değil aynı zamanda birçok açık hava organizasyonlarınız için de uygun fiyatlarla drone kiralayabilirsiniz. Daha verimli ve kaliteli çekimler için şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

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