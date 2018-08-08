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Dosya Dolabı İmalatı Yapan Firma

Dosya dolabı kullanıcıların oldukça işini kolaylaştıracak. Çünkü yeni ürünlerle birlikte öne çıkan yeni ve fonksiyonel özellikler dosya dolaplarını firmaların olmazsa olmazları arasına sokmayı başarmış durumda.

Dosya Dolabı İmalatı Yapan Firma

Dosya dolabı kullanıcıların oldukça işini kolaylaştıracak. Çünkü yeni ürünlerle birlikte öne çıkan yeni ve fonksiyonel özellikler dosya dolaplarını firmaların olmazsa olmazları arasına sokmayı başarmış durumda.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:33
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Dosya Dolabı İmalatı Yapan Firma

Dosya dolabı kullanıcıların oldukça işini kolaylaştıracak. Çünkü yeni ürünlerle birlikte öne çıkan yeni ve fonksiyonel özellikler dosya dolaplarını firmaların olmazsa olmazları arasına sokmayı başarmış durumda. Sektöre uzak olanlar için öncelikli olarak dosya dolabının ne olduğunu ve ne amaçla kullanılabildiğini pratik yanlarını anlatmak doğru olacaktır.

Dosya dolabı kullanım alanları

Dosya dolapları kullanmaya başlamadan önce dosya dolabının sunacağı pratiklikten söz etmek doğru olacaktır. Mobilya dolap ya da ağaç dolap diyeceğimiz modellerle arasında oldukça büyük fark olan dosya dolapları son derece özel ürünlerdir. İş yerleri ve kamu sektöründe önemli evrakların saklanması gerektiğinde kilitlenebilir yapısı ile oldukça pratik bir kullanım sunan ürünler bu yönü ile bakıldığında dosya saklama ihtiyaçlarına gizli menteşe özelliği ve kilitlenebilir kapakları ile çözüm sunmaktadır.

Değiştirilebilir iç tasarım sayesinde kadın ya da erkek fark etmeksizin dosya içine raf ekleme raf çıkarma ve boyut değiştirme gibi değişikliklerin anlık olarak yapılması mümkündür. Bu sayede değişen ihtiyaçlara karşı değişen dolap iç yüzeyi, kişinin özel bir ustalık gerektirmeden kendi ihtiyaçlarına uygun dolap iç bölümlerini ayarlaması mümkün olmaktadır.

Metal dolapların tüm modellerini buran görebilirsiniz: https://www.gokerler.com/celik-metal-dolaplar/

Metal dosya dolabı neyden üretilir?

Dosya dolabı ürünleri korozyona karşı özel olarak düzenlene ve fırınlanan boya ile üretilmiş dolap türüdür. Punta kaynağı yapılarak birleştirilmesi yapılan dolaplar, pas ve çizilmeye karşı son derece dayanıklılık gösterecektir. Aşırı derece de nemli ve ıslak olmayan odalarda ortalama 50 yıl boyunca paslanmadan ve deforme olmadan kullanılması mümkündür. Bu yönü ile bakıldığında işletmeniz için en doğru seçim dosya dolaplarından yana olacaktır. Firmamız üretmiş olduğu tüm dolaplarda, öncelikle insan konforunu öne çıkartan kalite ayrıntılarına dikkat çekmektedir. Her noktası özenle düzeltilen büküm noktaları ve bağlantı noktalarında hiçbir koşul altında sivri uçlar ya da keskin yüzeyler bulunmamaktadır. Ofis tipi çelik dolapların üretiminde ise yine ev tipi dolaplarda olduğu gibi dikkatli bir şekilde yapılan boya ve imal çalışmalarına ek olarak dolabın hava almasına olanak sağlayan kanallar bırakılmıştır.

Dosya dolabı nereden alınır?

Dosya dolabı satın almak istiyorum ama nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Bilmiyorum diyenlerdenseniz, işletmemiz bu noktada size oldukça yardımcı olacaktır. Zira dosya dolabı başta olmak üzere çelik dolapların kullanıldığı her alanda hizmet sunan işletmemiz, aradığınız tüm ürünleri bir noktadan sizlere sunmanın gururunu yaşıyor. Türkiye de istediğiniz her bölgeye gönderim yapma olanağına sahibiz. Satın alacağınız dolapların nakliyesini ister kendi aracınızla isterseniz bizlere ait araçlarla gerçekleştirebilirsiniz. Talepleriniz doğrultusunda dosya dolaplarının içinde ekstra olarak raf bölümleri talep edebilirsiniz. Bu sayede satın aldığınız dolabı farklı gözlerle kullanma alanını da genişletmiş olacaksınız. En kaliteli ve uygun fiyatlı dolaplar için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Dosya dolabı yanında çelik soyunma dolabı (https://www.gokerler.com/soyunma-dolabi) satışları da yapana Gökerler Çelik Sanayi Şirketi ile iletişime geçerek fiyat ve modeller hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

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