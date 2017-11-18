Dolap alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Çelik dolap tercihleri genellikle kurumlar tarafından uzun ömürlü olması sebebiyle gerçekleştirilmektedir. Çelik dolapların ahşap muadillerine göre daha dayanıklı olduğu bir gerçektir. Ahşap dolaplar hem dış etkenlere karşı dayanıksız hem de periyodik bakım isteyen özelliklere sahiptir. Çelik dolaplar ise gerek gövde yapısı gerekse boyası ile uzun süreli kullanım özelliğine sahiptir.

Çelik dolap için her ürün aynı kaliteyi yansıtmaz. Çelik dolap tercihi yapmadan önce birtakım kalite niteliklerini kavramak gerekir. Bu kalite özelliklerinin başında malzeme kalitesi gelmektedir. Çelik dolap için en önemli malzeme çelik alaşımlı levhalardır. Bu levhaların yeterli kalınlıkta ve sağlam nitelikte olması çelik dolap üretiminin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır.

Malzeme listesinde menteşeler de önemli bir yere sahiptir. Dolapların hareketli parçalarını oluşturmaları sebebiyle menteşelerin yeterli aşınım oranları hesaplanarak kullanılması gerekmektedir. Aşınma oranı hesaplanmayan menteşe kullanımı sonrasında çelik dolap kapaklarının sarkması ve tam oturmaması problemleri de ortaya çıkabilecektir.

Çelik dolap içerisinde saklanacak eşyaların güvenliği dolabın kapağına monte edilen kilit sistemi ile mümkündür. Kilit sisteminin kalitesi saklanacak malzemeyi de güvenli kılmaktadır. İspanyolet kilit, yonca kilit gibi birçok alternatifin olduğu kilit sistemlerinde müşteriler toplu alımlar için kalite ve model tercihinde bulunabilmektedir. Bu tercihlerde sektörel kullanım ve ihtiyaçlar ön plana çıkmaktadır.

Çelik dolabın dekoratif kalitesini ön plana çıkaran ve nem, sıcaklık, toz gibi dış etkenlere karşı koruyan en önemli malzeme boyadır. Boyanın özellikle kaliteli elektrostatik toz boya olması çelik dolabın uzun ömürlü kullanılmasında önemli bir ölçüttür. Dosya dolabı temelde kapak ve gövdeden oluşmaktadır. Gövde üzerinde birden fazla göz ve kapak montajı yapılabilmektedir. Bu sebeple bu iki parçanın birbirinden farklı renklerde olması görünüm açısından oldukça şık sonuçlar elde etmenizi sağlamaktadır.

Çelik dolap seçiminde sadece malzeme kalitesine bakmanız yeterli değildir. Malzemeler birinci sınıf kaliteye sahip olabilir ancak bu kalitenin çelik dolaba yansıtılması ancak işçilik kalitesi ile mümkündür. Özellikle dolap gövdesinin oluşturulmasında kullanılan çelik levhaların ölçüm ve kesim işlemi ile başlayan kaliteli işçilik anlayışı son aşamaya kadar devam etmelidir. İş bölümü ile oluşturulan üretim zincirinde herhangi bir aşamada yapılacak hata tüm dolabın toplam kalitesini etkileyecek ölçüdedir.

Firmaların işçilik hatalarını gidermek için yüksek teknolojiye sahip metal işleme makineleri kullanılması hata oranlarını da düşürmüştür. Milimetrik kesim ve düzen sağlayan bu makinelerdeki yeniliklerin takip edilip kullanılması da ARGE adına önemli bir yatırımdır.

Dolap Seçimi ve Firmalar

Dolap seçimi gerçekleştirmeden önce yapacağınız araştırmalarda yukarıdaki kalite basamaklarını tespit etmeniz yanlış seçim yapmanıza engel olacaktır. Bu kalite basamaklarını her müşterinin bilmesini bekleyemeyiz. Bu sebeple kaliteli ürün için kaliteli bir firma seçmek her zaman için isabetli karar vermenizde etkili olacaktır.

Merdiven altı tabir edilen firmalarda üretilen çelik dolaplar, alım maliyeti düşük ürünlerdir. Zaman içinde düşük fiyata aldığınız dolaplarda meydana gelecek deformasyonların giderilmesi ise zaman ve maliyet kaybı getirecektir. Bu da başlangıçtaki fiyatın artmasına neden olur. Kurumsal özellikleri ile ön plana çıkmış firmalarda kaliteli üretim esası olduğu için alacağınız ürünlerin kalite kontrolleri yapılmıştır. Bu tip firmaların çelik dolapları, kullanma talimatına uyulduğu takdirde çok daha uzun ömürlü bir kullanım süresine sahiptir.

Çelik dolap üretimi yapan firmaların yetkinlik ve kalite belgelerine sahip olması da seçim yapmanızda önemli bir ölçüt olmalıdır. Kalite belgeleri alabilmek için belirli standartlara sahip üretim gerçekleştirmeniz gerekir. Bu belgeler ancak bu üretim şartları yerine getirilirse işletmelere verilmektedir. Bunun için de gerek ürün kalitesinin test edilmesi gerekse üretim şartlarının test edilmesi gerekir. Yapılan rast gele kontrollerde bulunacak ciddi eksiklikler firmaların kalite belgesi alamamasına ya da belgelerinin iptal olmasına sebep olabilmektedir.

Bazı firmalar satış öncesi birimlerini iyi çalıştırırken bazıları satış öncesi ve sonrası ile tam bir kurumsal kalite anlayışı ile çalışmaktadır. Bu iki anlayış arasındaki farkı tespit etmek için de firma referanslarını kontrol etmenizde fayda var. Düşük profilli işletmelerin referansları da çok geniş bir yelpazede olmayacaktır. Kaliteli firmaların ise referans değerleri yüksektir.

Çelik dolap seçimi için firmaların size özel ebatlarla ve renklerle üretim yapabilme imkânına sahip olması da seçiminiz için pozitif bir etkendir.