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Doğayla İç İçe Dekorasyonlar İçin Duvar Kağıdı Alternatifleri

Bir birinden güzel duvar kağıdı alternatiflerini bu yazımızda sizler için bir araya getirdik!

Doğayla İç İçe Dekorasyonlar İçin Duvar Kağıdı Alternatifleri

Bir birinden güzel duvar kağıdı alternatiflerini bu yazımızda sizler için bir araya getirdik!

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:42
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Doğayla İç İçe Dekorasyonlar İçin Duvar Kağıdı Alternatifleri

Hareketli şehir hayatında doğadan gittikçe uzaklaşsak da bir yanımız hep ona hasret. Yapımızdan dolayı olsa gerek hep bir doğaya kavuşma özlemimiz var. Ya da genelde tatillerde planlarımız hep denizden, ormandan yana olur.

Özleminizi gidermek adına -ki sürekli görmek özlemi artırma etkisi de yapabilir- doğadan bir galeri hazırlıyoruz!

Evlerin En Popüler Aksesuarı: Duvar Kağıdı

Çerçeveler, vazolar, aynalar… Tüm bunlar ve daha fazlası bir odayı süsleyen aksesuarlardır. Aslında birçoğu için aksesuardan daha çok o odayı oda yapan unsurlardır da diyebiliriz. Yönünü, duruşunu, içindekileri değiştirerek ya da planını restore ederek bu gibi aksesuarlar ile evinizde farklı görünümler elde edebilirsiniz. Ancak tüm bu aksesuarlara ek olarak evlerde hem aksesuar hem de faydalı olacak bir yenilikten bahsedeceğiz; duvar kağıtları. Odanızı boyamak için harcayacağınız emek, zaman ve tabiki maddiyatın yarısı kadarını harcayıp çok daha uzun vadeli ve net sonuçlar alacağınız duvar kağıdı uygulaması ister kendiniz yapın ister bir bilenden yardım isteyin, çok kolay! Aynı zamanda ısı yalıtımında da olumlu yönde etkisi olan duvar kağıdı evinizde ya da ofisinizde istediğiniz cepheye uygulanabilir yüzlerce tasarıma sahip.

Bu tasarımlardan en özeli, doğa temalı duvar kağıdı alternatifleri olsa gerek diye düşünüp oldukça orijinal tasarımları bir araya getirdik!

Autumn Forest Poster Duvar Kağıdı

Yatak odanızda duvara uygulayabileceğiniz gibi TV arkasında da kullanabileceğiniz bu sonbahar esintili duvar kağıdı içinize sonbaharda bastığınız kuru yaprakların verdiği huzuru verecek.

Foggy Landscape Poster Duvar Kağıdı

Evinizin yemek alanında arka plan olarak kullanmak ne kadar harika bir seçenek ise çalışma odanızda ya da kitaplık arkasına eklemek de harika! Ayrıca düz bir duvara uygulayıp aralara raflar ekleyerek çocuk odalarında ya da hobi alanlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Winter Poster Duvar Kağıdı

Doğa temalı duvar kağıdı örneklerinden bahsedeceksek mevsimlerin en iç ısıtanı kış mevsimini atlayamayız değil mi? Odalarınızda ferah ve minimal görüntüler oluşturacak bu duvar kağıdını çok seveceksiniz!

Brich Duvar Kağıdı

Karlı bir kış sabahı ormanda uyanmak mı? Tıpkı bir masal gibi! Çocuk odalarında da kullanabileceğiniz bu alternatif minimal ve sade odalar için harika bir seçenek.

Önce Vatan Gazetesi

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