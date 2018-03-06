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Diş Teli Tedavisi

Özel bir diş hekimliği uzmanlık alanı olan Ortodonti, diş telleri ile çapraşık dişlerin düzenlenmesi için gerekli uygulamaları kapsar.

Diş Teli Tedavisi

Özel bir diş hekimliği uzmanlık alanı olan Ortodonti, diş telleri ile çapraşık dişlerin düzenlenmesi için gerekli uygulamaları kapsar.

06 Mart 2018 Salı 17:15
44 Okunma
Diş Teli Tedavisi

Dişler çene boyutu ile uyumlu olmadığı zaman, yerleşebilmeleri için çapraşık veya aralıklı dizilirler.

Bu problem sütdişleri çıktıktan sonra ortaya çıkar. Ortodontik problemlerin başlıca sebepleri arasında: Genetik Faktörler, Süt dişlerin erken çıkması, beslenme bozukluğu, çocukların küçük yaşta parmak emme ve tırnak yeme gibi alışkınlıkları, yatış şeklinde bozukluk ve 20 yaş dişlerin düzensiz çıkması yer alır.

Ortodontik tedavi ile Çapraşık ve aralık olan dişlerin tedavisi yapılabilir. Ortodontik tedavilerde her hangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Erken yaşta başlatılan tedaviler (7-10 yaş) başlanılması tedavi süresini kısaltmaktadır. Çene ve iskeletsel problemlerin olduğu durumlarda 12 yaş öncesi en uygun zamandır.

Tedaviye sürecinde genellikle 4-6 hafta arasında kontrol randevuları olmaktadır. Kontrol randevularının düzenli takip edilmesi tedavinin ilerlemesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Ortodonti

Özel bir diş hekimliği uzmanlık alanı olan Ortodonti, diş telleri ile çapraşık dişlerin düzenlenmesi için gerekli uygulamaları kapsar.

Dişler çene boyutu ile uyumlu olmadığı zaman, yerleşebilmeleri için çapraşık veya aralıklı dizilirler.

Bu problem sütdişleri çıktıktan sonra ortaya çıkar. Ortodontik problemlerin başlıca sebepleri arasında: Genetik Faktörler, Süt dişlerin erken çıkması, beslenme bozukluğu, çocukların küçük yaşta parmak emme ve tırnak yeme gibi alışkınlıkları, yatış şeklinde bozukluk ve 20 yaş dişlerin düzensiz çıkması yer alır.

Ortodontik tedavi ile Çapraşık ve aralık olan dişlerin tedavisi yapılabilir. Ortodontik tedavilerde her hangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Erken yaşta başlatılan tedaviler (7-10 yaş) başlanılması tedavi süresini kısaltmaktadır. Çene ve iskeletsel problemlerin olduğu durumlarda 12 yaş öncesi en uygun zamandır.

Tedaviye sürecinde genellikle 4-6 hafta arasında kontrol randevuları olmaktadır. Kontrol randevularının düzenli takip edilmesi tedavinin ilerlemesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Kaynak: http://www.adadent.com.tr/ortodonti

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Anahtar Kelimeler:
Diş Teli TedavisiOrtodonti
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