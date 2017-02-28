Dış Mekan Led Ekran Hizmeti

Led ekranlar bilindiği üzere oldukça ekonomik ve sağlık dostu yönlere sahiptir. Son yıllarda reklamcılık alanında da adını fazlaca duyuran iç mekân led ekran ve dış mekân led ekran hizmeti firmalar için oldukça cazip seçenekler sunmaktadır. Dış mekân led ekran , iç mekâna göre daha büyük bir alan kullanımı sağlayan, düşük maliyetli bir açık hava reklamcılık hizmetidir. İncelik, kalınlık konusu tamamen reklamı verecek kişinin tercihine bağlıdır. Farklı ebatlarda tasarlanabilen bu ekranlar şehir aydınlatması açısından da avantaj sağlayarak güçlü bir görsel hiyerarşi sağlıyor.

Güçlü aydınlatma sistemiyle şehirdeki reklamların da daha vurucu olmasını sağlayarak görsel bir şölen sağlayan led ekranlar anti-statik, toz tutmayan ve nem almayan bir yapıya sahiptir. Led ışıklar için kullanılan ideal dalga boyları, firmamız tarafından reklam verenlere en iyi görsel kaliteyi sağlayacak şekilde sunulmaktadır. Aynı zamanda malzeme kalitesi de oldukça yüksektir. Firmamızın tercih ettiği alüminyum kasalar, ürünün sağlam ve hafif olmasını sağlamaktadır. Tüm panellerde HD görüntüyü alma garantisi sunmaktayız. Ürünün ön planı ve arka planı hem su geçirmez, hem de paslanmazdır.