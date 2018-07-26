Diş Beyazlatma ile Dişler Eskisi Gibi

Gün içerisinde tüketilen yiyecek ve içecekler zamanla dişlerinizin sararmasına neden olur. En iyi diş macunları ve diş sağlık ürünleri bile dişlerin sararmasını engelleyemez. Dişlerinin görünümünden rahatsız duyanlara çözüm; diş beyazlatma yöntemi ile geldi. Diş beyazlatma işlemi ile çok kısa sürede hastalar dişlerinin eski görünümlerine sahip olabiliyor. Üstelik diş hekiminin kontrolünde devam edilen diş beyazlatma tedavisiyle de hiçbir diş zarar görmüyor.

Diş beyazlatma işlemi süresi dişlerinize bağlıdır

Her kişinin doğal diş rengi farklıdır. Kahve, çay, sigara türü tüketim maddeleri de dişlerin renklerini sarartarak dişlerin doğal renklerini kaybetmelerine yol açarlar. Dişlerinin doğal rengini kaybettiğini düşünen hastalar, diş hekimlerine başvurarak diş beyazlatma tedavi sürecine başlarlar.

Diş hekiminin yapacağı ayrıntılı analizlerden sonra, tedavinin süresi, maliyeti ve diğer detaylar ortaya çıkacaktır. Diş beyazlatma, dişlerin sararma tonuna göre bir ya da birkaç seans sürebilecek bir uygulamadır.

Diş beyazlatma işlemini evinizde de uygulayabilirsiniz

Diş hekimi, hastanın dişlerine en uygun tedavi yöntemini seçecektir. İki tip diş beyazlatma uygulaması bulunuyor. Diş hekimin kendi muayenesinde yaptığı “office bleaching” diş beyazlatma uygulaması ikincisi de yine hekiminizin yönlendirmesiyle evde yapılabilen “home bleaching” diş beyazlatma uygulamasıdır. Her iki işlemi de hekiminiz yapmayı uygun bulabilir, bir tane yöntem üzerinde de karar verebilir.

Diş beyazlatma maliyetli değildir

Diş tedavileri; sigorta şirketleri tarafından karşılamamakla birlikte, oldukça maliyetleri işlemlerdir. Öte yanda; yapılan bir çok uygulamanın aksine diş beyazlatma işlemleri daha uygun bir bütçe ile tedaviye olanak sağlıyor ve böylelikle bir çok hasta diş hekiminden estetik gülüşleriyle ayrılıyor.

Dişlerde tekrar sararma görülebilir

Diş beyazlatma tedavisi başarılı bir operasyon olup, hastaların dişlerine tedaviden sonra nasıl baktığı ile orantılı şekilde sonucu uzun süreli olabiliyor. Hastalar dişlerine özen göstermeyip, hekimin tavsiyelerine uygun dişlerine bakmazlar ise diş sararmasıyla çok kısa sürede yeniden karşılaşmaları büyük bir olasılıktır.

Eczane ve kozmetik mağazalarındaki ürünlere dikkat

Günümüzde bir çok diş beyazlatma ürünü çıktı. Bir çoğu eczanelerde ve kozmetik mağazalarında satışta. Diş hekimine başvurmadan bu ürünlerin kullanılmaması dişlerin sağlığı için bir çok hekim tarafından tavsiye edilmektedir.

Diş beyazlatma uygulaması ağrılı bir işlem değildir