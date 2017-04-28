Dhbt Kitapları Nelerdir?

İnsan, doğan büyüyen ve ölen bir varlıktır. Kişi iyi bir geleceğe sahip olmak için çok çalışmalıdır. Herkesin gönlünde taşıdığı ya da yapmak zorunda olduğu meslekler vardır. Bunların her biri de günümüz eğitim koşullarından sınavla mümkün olmaktadır. Sınavlar artık hayatımız bir parçası oldu. İyi bir geleceğe sahip olmak isteyen insanlar bu geleceğini belirleyeceği sınavlara girmek için çok çalışmaktadır. İyi çalışmanın prensibi planlı programlı çalışma yapmaktır. Sınava hazırlanan bireyler genelde sınav hazırlıklarını konu anlatımı, soru bankası ve deneme sınavı çözerek yaparlar. Bu durum herhangi bir sınav için değil tüm sınavlar için geçerli bir durumdur.

Din Görevlileri İçin Soru Bankaları

Eğitim gören ya da farklı branşlarda mesleğe başvurmak insanların girmek zorunda olduğu sınavlar birisi de Diyanet Yeterlilik Sınavı olmuştur. Bu sınava giren insanların temel amacı Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak istemeleri olmuştur. Özellikle lise eğitimini İmam Hatip okullarında yapan kişilere bu sınava daha çok ilgi gösterirler ve aldıkları başarı durumları diğer lise mezunlarına oranla daha yüksektir. Bu kişilerin devlet dairelerinde özellikle diyanet işleri başkanlığında görev almaları muhtemeldir. Sınavdan başarılı olan insanlar imam, din görevlisi, kuran kursu eğitmeni olabiliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak için yapılan sınavlar dhbt sınavı olarak isimlendirilir. Bu sınavlara hazırlanırken DHBT kitapları konu anlatım ya da soru bankası olarak almak gerekir.

Tüm Sınav Sistemine Uygun Kitaplar