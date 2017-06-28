Derinin sağlıklı, konforlu ve dayanıklı olma özelliğini sezon trendleri ile birleştirerek sizlere sunan CAbani’de yüzlerce çeşit ürün var!

Zamansız Tasarımlar

Bazı şeyler vardır; zamansızdır! Tıpkı deri ayakkabılar gibi… Her sezon, her ayakkabıda moda olmayı başaran derinin en güzel formu Cabani koleksiyonlarında sizleri bekliyor. Deri şıklığını en trend renk, desen ve modellerle buluşturan eşsiz koleksiyonları ile Cabani yeni sezonun en sevilen parçalarını sizlere sunuyor.

Deri Ayakkabı Kombinleri

Yalnızca klasik parçalarla değil, spor kıyafetlerle de harika kombinler oluşturmayı sağlayan deri ayakkabı modelleri terlik, sandalet, bot ve çizme koleksiyonlarıyla artık çok daha zengin! Dilediğiniz her şeyle giyebileceğiniz deri ayakkabılarınızla kıyafetlerinize asalet ve şıklık katacaksınız.