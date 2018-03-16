Deniz, dağ ve çam ormanlarının cenneti Kemer

Tatil beldelerinden köylerine, piknik alanlarından milli parklarına antik kentlerine kadar gezilecek sayısız yer keşfedilecek birden çok muhteşem güzellik sizleri bekliyor. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi olan Kemer'e bahar aylarında da gelebilirsiniz. Nispeten daha sakin olsa da görülmesi gereken yerleri aynı yerinde durduğunda keşif rotalarınızda sorun çıkmayacağı aşikar.

O zaman hemen Kemer'i bir an önce gezmeye başlayalım. İlk rotamı Yörük parkı oluyor. Yat Limanı yanında bulunan bu alanda temalı park ve yaşayan açık hava folklor müzesi işlevi ve konsepti ile tatil severlere hizmet veriyor. İlçenin konum olarak Batı yakasında kalan eşsiz deniz manzarasıyla Ayışığı Parkı, tepesindeki Kemer Folklorik Yörük Parkı / Açık Hava Müzesi ve hemen karşısındaki ClubMed tatil köyü ise Kemer'in en güzel yerleri arasında gösteriliyor.

Ağaçları, şelaleleri ve havuzları ile özellikle doğa sporu düşkünleri için biçilmiş kaftan olan Göynük Kanyonu, Keme're 15 km uzaklıktaki Phaselis Antik Kenti, binlerce yıllık bir efsaneye sahip olan Çıralı Yanartaş, Kumluca İlçesi sınırları içerisinde kalan Olympos Antik Kenti, ormanlarla çevrili Adrasan koyu, 30.000 metre kareyi kaplayan bir alanda 14 sergi salonu ile heykel ve değişik eserlerin sergilendiği Antalya Müzesi, Olimpos (Olympos) Plajı ve Tahtalı Dağı Kemer tatilinizde es geçilmemesi gereken yerlerden sadece birkaçını oluşturuyor.

Kemer’e ulaşım ve konaklama seçenekleri

Kemer'e en pratik ulaşım şekli olarak havayolunu kullanmanızı tavsiye ederiz. İlçe Antalya Havalimanı'na sadece 13 km mesafede bulunuyor. Bununla birlikte kendi özel aracınızla gidebileceğiniz gibi otobüs firmaları aracılığıyla da Kemer'e rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Otogardan düzenli olarak kalkan otobüs ve minibüslerle Kemer'e varabilirsiniz. Online seyahat sitelerinin Kemer otelleri listelerine göre birbirinden farklı türde konaklama şekilleri mevcut. Öneri olarak sıralamak gerekirse, Karmir Resort & Spa, Botanik Resort Hotel, Limak Limra Otel, Avantgarde Hotel & Resort, Rixos Sungate, Rixos Beldibi, Mirage Park Resort, Grand Ring, Beldibi Hotel, Tekirova Pansiyon, Agva Apart Otel, Grand Pam Hotel, Grand Sem Hotel, MARTI Myra ve Amara Dolce Vita Luxury'ı inceleyebilirsiniz.

Kemer'in yemek kültürü ise Akdeniz kokularıyla harmanlanan aynı zamanda bir tatil bölgesi olduğundan içeriğini zengin oluşturan bir mutfağa sahip. Izgaralardan zeytinyağlılara, pizza duraklarından midyeci ve kokoreççilere kadar kısacası yok yok. Çipura, levrek, alabalık çiftlikleri, Yörük kebabı, Toros salatası (Al-göz), Göce çorbası, Kabak çiçeği dolması, Burani, yöresel cevizli kabak tatlısı, enginarlı girit kebabı, borana, yarma tarhana çorbası, akdarı dövmesi, testi kebabı, kaburga dolması (Laba), ekşili dolmalar, tahinli patlıcan közlemezi, kış kabağı dolması, mercimekli humus, Olympos gözlemecileri ve kavunlu dondurmasıyla yemek kültürüne hayran kalacağınız bir Kemer gezisi sizleri bekliyor.

Gündüzleri olduğu kadar geceleri de oldukça canlı geçen Kemer gecelerinde disco, gece kulübü, canlı müzik mekanları, kafeleri ve karaoke dans barlarıyla birbirinden farklı alternatifi bol olan eğlenceli yerler bulmanız mümkün. Her zevke uygun mekanlarının yanında en popülerlerini ise Aura Club, Club Inferno ve Moonlight Burlesque oluşturuyor. Geziniz sırasında ya da tatilinizin son gününü alışverişe ayıracak olanlar zaten ilçeyi keşfederken çok sayıda çarşı ve dükkan bulacaktır. Bununla birlikte giyimden yöresel kilim ve halılara, mücevherlerden bölgesel tatlar ve şirin hediyeliklerin bulunduğu dükkanlardan Kemer hatırası satın alabilirler. Son olarak toparlamak gerekirse Kemer'in meşhur tatil beldeleri ve tatil merkezleri Beldibi, Göynük, Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Çıralı ve Adrasan olup buraları gezip görmeden Kemer'den ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz.