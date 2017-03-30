Dekoratif Kültür Tuğlası

Yapı sektöründe en çok rağbet edilen Dekoratif Tuğla modellerinin en güzelini sizler için ürettik, tüm teknolojik imkânları kullanarak en kaliteli ürünleri üretmekteyiz.

Kültür Tuğlaları

Kendine özgü dokusu, şık tasarımı ile Dekoratif Tuğlalar yaşam alanlarınıza değerler katacaktır. Tarihin ve doğal görünümün izlerini duvarlarınızda yansıtır.

Dekoratif Tuğlalar, iç cephe ve dış mekân uygulamalarında kullanılır. Ev, kafe, restaurant, ofis, mağaza, park, bahçe, alışveriş merkezlerinde kullanılmaktadır. Bol çeşidi ve farklı desen uygulamaları sayesinde, her mekâna rahatlıkla uyum sağlar, her yapıya uygun alternatif çözüm sunar.

İnce yapısı olduğu için, yaşadığınız alanları daraltmaz, kalınlığı 2 – 3.5 cm arasında değişim göstermektedir. Sağlam yapıya sahip ve dayanıklı bir üründür, yıllarca mekânlarınızda kullanabilirsiniz. Zamanla rengi solmaz, deforme olmaz, darbelere karşı sağlamdır.

Dekoratif Tuğlalar , firmamız ayrıcalığıyla sizlere sunuyoruz. Yılların bizlere kattığı tecrübeyle, Dekoratif Tuğlalar ile iddialıyız. Uzman uygulama ekiplerimiz ile dostluk diyalogu ile çözümler üretiyoruz.

Bizlerin ürettiği, Dekoratif Tuğlalar ile ilgili daha geniş bilgiye ulaşmanız için, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.