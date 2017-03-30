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Dekoratif Taş Paneller

Yaşam alanlarınıza dokunuyoruz, görkemli ve ihtişamlı bir görünüm kazandırmak için sizlere Dekoratif Taş Panelleri öneriyoruz.

Dekoratif Taş Paneller

Yaşam alanlarınıza dokunuyoruz, görkemli ve ihtişamlı bir görünüm kazandırmak için sizlere Dekoratif Taş Panelleri öneriyoruz.

30 Mart 2017 Perşembe 15:19
4 Okunma
Dekoratif Taş Paneller

Taş kaplama firmamız Emir Stone, Bir Sena Stone Markasıdır.

Yaşam alanlarınızın daha güzel ve daha şık olması için hizmet vermekteyiz. Dekoratif yapı sektörüne büyük ölçüde yön veren Dekoratif Taş Panel modellerinin en güzellerini sizler için seçtik.

Dekoratif Taş Paneller, farklı çeşitleri ile mekânlarınızı süsleyecek, gerçek zarafet ve estetik katacaktır. Kaliteden ödün vermeden uyguladığımız dekoratif paneller, yaşadığınız alanlara konforu getirtecektir. Kendine özgü yapısı, asil görünümü ile mekânlarınıza değer katacaktır. Doğal görünümü sayesinde, yaşadığınız mekânlarınızda farklı bir atmosfer oluşturacaktır.

Yıpranma, deforme olma, dökülme ve kırılma gibi sorun teşkil etmez ve yıllar boyu kullanılır.

Türkiye'de giderek yaygınlaşan Dekoratif Taş Kaplama Panelleri, beton paneller yapı sektörünün vazgeçilmez malzemesi haline geldi. Dekoratif Taş Paneller, zararlı hiçbir kimyasal madde kendinde barındırmaz, hiçbir sağlık riski oluşturmaz, gerekli olan hem yurt içi hem de uluslararası tüm belgeleri almış bir üründür.

Dekoratif tuğla paneller, ve Taş Panelleri, plakalar şeklinde imal edilmektedir, plakaların boyutları 133 ila 333 cm’dir. Bu ürün hafif olmasından dolayı, duvarlarınızda fazladan yük yüklemez, Ağırlıkları ise oldukça hafif 6 kg / 9 kg ( m² ) arası değişim göstermektedir.

Dekoratif Taş Paneller malzemesini ev, ofis, iş yeri, park, bahçe, bina girişleri, kafeler, kafeteryalar ve tüm eğlence merkezleri gibi yaşanılan her mekânda kullanılmaktadır.

Web sayfamızda bu ürünü görebilir, referanslarımızı inceleyebilir, ürün resimlerimizi, uygulama fotoğraflarımızı ve referans listemize bakabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Dekoratif Taş PanellerBeton PanellerDekoratif Tuğla PanellerTaş KaplamaSena StoneEmir Stone
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