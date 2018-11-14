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Dağdan toplanan burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Dağdan toplanan burlumbuş otu çeşitli hastalıklara iyi gelen şifalı otlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dağdan toplanan burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Dağdan toplanan burlumbuş otu çeşitli hastalıklara iyi gelen şifalı otlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:50
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Dağdan toplanan burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Burlumbuş otunun özellikleri nelerdir?

İlkbahar mevsimi bu otun yetişme zamanıdır. Yetiştiği il Karaman olduğu için buradaki halk otun nimetlerinden faydalanmaktadır. Önemli nimetlerinden biri gelir kapısı olmasıdır. Karaman’ın köylerinde bulunan insanlar zamanı geldiğinde otu toplamaktadır. Otun satıldığı alanlar ise köy pazarlarıdır. Zaman içerisinde kullanımı artan otun belirgin özelliği ağrı azaltması olarak gösterilir. Ağrıları azalttığı halkın beyanları arasında yer alır. Kullanan bireyler ağrılarının azalması konusunda otun özelliklerini övmektedirler.

Soğanlı yapısı olan burlumbuş otu içerisinde kaygan bir sıvı bulunur. İçerik olarak doğal özlere sahiptir. İnsanlar bu otun kendileri yetiştirmez. Kendiliğinden yetişen ota müdahale zamanı ilkbahar mevsimidir. Yeşermeye ocakta başlamakta bahar geldiğinde ise insanlar otu toplamaya başlamaktadır. Köydeki kişilerin gelenek haline getirdiği ot toplama sürecinde özen gösterilen durum insanların ihtiyaç duyduğu miktarda toplamalarıdır. Bu sayede birçok insan bu otun faydalarından yararlanabilmekte ve yaygınlaşması artış göstermektedir. Yaşam koşulları bakımından zorlu bir süreç olan köy hayatı her insana hitap etmeyebilir. Köy koşullarında yaşamayı sürdürmek maddi açıdan çok zor olabilmektedir. İnsanlar ailesinin geçimini sağlayabilmek için ek işler yapmakta ve bu şekilde ailelerine destek olabilmektedir. Burlumbuş otunun kattığı yararlardan biri de maddi gelire katkı sağlamasıdır. Eve ek gelir getirmeyi hedefleyen kişiler otu satarak para kazanmaktadır. Bu sayede hem otu satan hem de kullanan kişi otun getirilerinden memnuniyet duyar.

Burlumbuş otu kullananlar ve yorumlar

Otu kullanan kişilerin yorumları incelendiği zaman herhangi bir negatif yoruma rastlanmamıştır. Kullanan iki sebepten dolayı bu ottan faydalanmaktadır. Birinci sebep lezzetidir. Lezzet olarak önemli bir yere sahip olan ot böreklerde, salata ve yemeklerde kullanılır. Diğer sebep ise eklem ağrılarını azaltmaya yardım etmesidir. Köydeki insanlar bu otu kullandıkları zaman ağrıların azaldığını keşfettikleri için otun bu özelliği kulaktan kulağa duyulmuştur. Bu nedenden dolayı talep sayısı artmıştır. Bunların yanında jel olarak sektöre giren ot masajla birlikte kullanılır. Kullanıcı yorumları göz önüne alınarak hem otunun hem de jelin etkileri hakkında geniş içerikler elde edilebilmektedir.

Burlumbuş otu kullanımı nasıldır?

Köy sakinleri otu bahar ayında toplasalar da derin dondurucuya yerleştirerek istedikleri zaman kullanabilme imkânı yaratmışlardır. Özellikle ailesi, akrabası şehir dışında olan kişiler bu teknik sayesinde sevdiklerine otu ikram edebilmektedir. Bu ot eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Dağdan toplanan burlumbuş faydaları sayesinde her geçen gün daha fazla kullanılır hale gelmiştir.

Önce Vatan Gazetesi

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