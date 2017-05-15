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Çok Amaçlı Pergola Sistemi ile Yaşam ve Topluluk Alanlarınızı Konforlu Kılın!

Latince kökenli olan pergola kelimesi Türkçe anlamı saçak olarak bilinir. Pergola aslında her zaman karşılaştığımız ve iş yerlerinin ön kısımlarında oldukça gördüğümüz bir düzenektir.

Çok Amaçlı Pergola Sistemi ile Yaşam ve Topluluk Alanlarınızı Konforlu Kılın!

Latince kökenli olan pergola kelimesi Türkçe anlamı saçak olarak bilinir. Pergola aslında her zaman karşılaştığımız ve iş yerlerinin ön kısımlarında oldukça gördüğümüz bir düzenektir.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:36
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Çok Amaçlı Pergola Sistemi ile Yaşam ve Topluluk Alanlarınızı Konforlu Kılın!

Kışın yağmur, yazın ise güneş ışınlarını engellemek için kullanılır. Halk arasında tente diye de bilinir.

Pergola Çeşitleri Nelerdir Ve Nerelerde Kullanılır?

Pergola çok amaçlı olarak kullanılabilir. Yer durumunuza göre seçebileceğiniz yatay zemin üzerinde, katlamalı (bükümlü) ya da açılabilir kapanabilir sistemli şeklinde kendi arzunuza kalmış seçenekleri mevcuttur.

Çatı olarak da evinizin dekorasyonuna katkıda bulunabilirsiniz. Geniş bir bahçeye sahipseniz kendinize kış bahçesi yapmanızda mümkündür. Pergola tente sistemi kurdurup etrafına katlanabilir cam ile kapattığınızda keyifle zaman geçirebileceğiniz bir mekânınız daha olmuş olacak. Ya da çok katlı bir apartmanda oturuyor ve zemin katta bir eve sahipseniz komşularınızın balkondan halı çırpması ya da çöp atmasından rahatsız oluyorsanız katlanabilir pergola tenteler sizin için gayet iyi bir seçenek olacaktır. Hem yukarıdan gelebilecek tozu kiri engellemiş olursunuz hem de yazın gölgesinde keyifle kahvenizi yudumlayıp, kışında camlarınıza sıçrayan yağmurun su taneciklerinden etkilenmemiş olursunuz. Katlanabilir pergolaların bir özelliği daha elektrik sitemiyle motor gücünü çalıştırıp kumandanız sayesinde tek tuşla rahatlıkla açık kapama işlemi sağlayabilirsiniz. Gürültüsüzdür, çevreyi rahatsız etmeden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Motorlu ve manuel olan çeşitlerin arasında fark vardır. Tente kalitesi olarak ikisi de aynıdır fakat motorlu tenteler biraz daha cebe dokunur. Uzun yıllar kullanım rahatlığı sağlar. Genellikle firmaların garantisi süresi pergola tente için 2 yıl, motorda 5 yıl, kumaş kalite garantisi ise 10 yıl kadardır.

Ahşap Pergola Kullanım Alanı

Eğer açık bir alana sahip ve orada bir oturma alanı yaratmak istiyorsanız ahşap pergola tercih edebilirsiniz. Uzun ömürlü bir pergola için ahşap tercihi doğru olarak seçilmelidir. En çok tercih edilenler arasında karaçam ağaç türüdür. Bazen de Rus Çamı denilen ağaç da kullanılabilir. Fakat en kalitelisi en iyi hangisi derseniz tik ağacı kullanım süresi ve dayanıklılığından dolayı diğer ağaç türlerinden farklıdır. Yaklaşık 50 yıla kadar dayanma süresi vardır. Böyle bir durumda işin ehli bir uzmanla çalışmanız daha faydalı olacaktır.

Daha detaylı bilgi için: www.montecarlotente.com.tr

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Anahtar Kelimeler:
Pergola
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