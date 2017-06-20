Çocuklara Karne Hediyesi İzoly Bilgisayarda

Bilgisayar bizim için bu denli önemliyken aslında işin üreticilerinden aynı önemde bahsetmiyoruz. Bilgisayarların bugün neredeyse insan zekası ile yarışır boyutta gelişmesinin altında bu üretici firmaların başarısı yatmaktadır. İşin içine girerek yaptığınız basit bir araştırmada, bu işi ciddiyetle yapan ve bilgisayarın hemen her parçasının üretimini sağlayan yerli ve yabancı firmalar olduğu görebilirsiniz. İşte bu firmalardan biri olan İzoly, Türkiye’de yerel pazarda aktif bir rol oynayarak bilgisayarın iç donanımı anlamında aklınıza gelebilecek pek çok ürünün yerli üretim ve dağıtımını sağlamaktadır. Bu işi dünya çapında da sürdüren firma, özellikle yerli pazarda alanının iddialı firmaları arasında kendini göstermeye başlamaktadır. Asted Teknoloji A.Ş markası izoly diğer markaların yanı sıra teknolojiyi daha ekonomik bir şekilde müşterilerine sunmaktadır. Genelde teknoloji markaları en yeni teknolojiyi yüksek fiyattan pazara sunarlar ve eski teknolojiyi kaldırırlar. Bu sebeple ihtiyacınız aynı olsada en yeniyi en yüksek fiyattan almak durumdasınızdır.

NASIL OLURDA %5’LERIN KONUŞULDUĞU BİR PAZARDA %50 UCUZ ÜRÜN OLUR,YOKSA SAHTE Mİ ?

İzoly’de işler biraz farklı işliyor. izoly 2 ile 5 yıl önceki üretilen İntel işlemcileri kullanarak güncel bilgisayarların yarı fiyatına bilgisayar almamızı sağlıyor. İntel’in nesil çıkarma hızına yetişemeyeceğimiz mutlak. Örneğin : İntel i3-530 işlemci 2.93Ghz 4MB ile i3-6100 arasında sadece %30 luk bir performans farkı vardır. Siz piyasadan i3-6100 bir bilgisayarı 1500TL civarı bir fiyata alırken izoly de bu fiyat sadece 599TL dir. Oyun bilgisayarları içinde aynı durum söz konusu. Ofisiniz için celeron bir bilgisayar dahi almak isteseniz minimum ödemeniz gereken rakam 1200TL dir. İzoly de bu rakam sadece 499TL . izoly sadece eski nesil işlemcileri kullanarak bu kadar fark yaratmıyor tabiki. Asted Teknoloji A.Ş bünyesinde olan marka; Asboard – Anakart Masconn – Bellekler izoly – Kasa,Klavye Mouse,Optik Sürücü gibi sistemde kullanılan parçaların %80’ini kendi üretmektedir. Bu üretimden doğan maliyet avantajını direk müşterisine yansıtır. Aynı zamanda müşterisine Distribütör,toptanci,ana bayi,bölge bayi gibi unsurları ortadan kaldırarak anatoptanci.com adresinden direk üreticiden ürün olma olanağı sağlar.

YERLİ ÜRETİM BİLGİSAYAR PARÇALARI

İzoly, bilgisayarların iç donanım parçalarını sağlayarak hem büyük bilgisayar üreticilerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamakta hem de bireysel müşterilere ürün tedarik edebilmektedir. Bilgisayar parçalarının tedariki basit görünen ama aslında zor bir durumdur. Çünkü,bu sektörde çok sayıda yan sanayi olarak ifade edilen kalitesiz ürünleri görmek mümkündür. Bu tarz kalitesiz ürünler de tüketicinin ve hatta üretici firmaların başını ağrıtabilmektedir. Bu nedenledir ki, İzoly gibi köklü firmaların varlığına bu alanda her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. İşin içinde olmayan, ürün kalitesinden çok fazla anlamayan tüketici kesim için bu güven son derece önemli olabilmektedir. Aslında büyük firmalar açısından da durum farklı değildir. Nitekim onlarda ihtiyaç duydukları kaliteli ürünlere erişim açısından İzoly gibi kaliteli ürün tedariki sağlayan firmalara daima ihtiyaç duymaktadırlar.

İZOLY, BÜYÜYEN BİR GÜÇ