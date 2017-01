Çocuk Bakıcısı Danışmanlık Şirketlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

Bu unsurlara karşı gösterilecek olan ihtimam, ailelerin çocuk bakıcılığı konusunda alacağı hizmetin kalitesini ortaya koyacaktır. Aileler için öncelikli görev, çocuklarına kaliteli bakıcı bulmak değil; o bakıcıyı temin edecek firma ile etkileşime geçmektir. Bu sebeple çocuk bakıcılığı konusunda hizmet veren danışman firmalarını dikkatlice araştırmak ve en doğru tercihi yapmak oldukça mühimdir. Biz belirtilen konuda yapılması gereken çalışmayı tam manasıyla kavrayabilmek için konuyu iki başlık halinde inceleyeceğiz. Birinci başlık, ailelerin bakıcı seçimi öncesinde danışman firma araştırmalarını; ikinci başlık ise belirli danışman firmadan alınan bakıcı hizmetinin denetlenmesini ele alacaktır.

1) Doğru Danışmanlık Şirketinin Seçimi

Doğru danışmanlık şirketinin seçiminde izlenmesi gereken yol, aceleci davranmama üzerine kuruludur. Aileler için hayatın ışığı olan çocukları, doğru bakıcılara hizmet edilmeli ve onlardan yüksek kalitede eğitimler almalıdır. Bu sebeple seçilecek olan bakıcı için acele davranmamak, eldeki tüm ihtimalleri gözden geçirmek önemlidir. Danışmanlık şirketi seçilirken; öncelikle olması gereken izin belgelerinin varlığı sorgulanmalı, belgelerin doğruluğu test edilmelidir. Şirketler tarafından gösterilen belgelere hemen inanmak ve sonraki işlemlere kayıtsız kalmak, sonrasında telafisi mümkün olmayan olumsuz durumların yaşanmasına büyük ölçüde ortam hazırlayacaktır. Bu nedenle öncelikli yapılması gereken iş, danışman şirketinde olması gereken belgelerin varlığını kontrol etmek ve belgelerin varlığını doğrulamaktır. Sonrasında alınacak hizmete göre çeşitli referans kanallarını devreye sokmak; çocuk ile bakıcı arasındaki ilişkinin kalitesi hakkında ailelere fikir verecektir. Eğer alınacak olan hizmet, yatılı çocuk bakıcısı şeklindeyse; bu başlık altında görev yapmış kişilerin incelenmesi, elde edilecek uyumu artıracaktır. Tabi bu durum her zaman kabul edilecek bir yasa halinde olmayıp; genelde kabul gören şekliyle böyledir. Danışman şirketlerine dair belirleyici olan başka bir unsur ise; şirketlerin sunduğu hizmetteki kalite-fiyat parametresinin uyumlu olmasıdır. Ortaya konulan hizmet ile talep edilen ücret arasındaki olumlu ya da olumsuz uçurumlar, uzak durulması gereken iki farklı durumdur. Sonuçta bir varlığın pahaca ucuz ya da pahalı olmasına en büyük delil, o varlığın mevcudiyeti ile etiketi arasındaki uyumsuzluktur.

2) Belirli Danışmanlık Şirketi Hizmetinin Denetlenmesi

Belirli danışmanlık şirketinden alınan bakıcı hizmeti, varlığındaki kaliteye karşın sürekli denetlenmesi gereken bir hizmettir. Bakıcı ve aile arasındaki güven duvarı, her an çatlamaya müsait bir pozisyonda olduğu için; bakıcı ile çocuk arasındaki ilişkiyi sürekli takip etmek önemlidir. Bu sebeple hem danışmanlık firması hem de aile ortak hareket etmeli, firma çalıştırdığı elamanı korumak yerine bakılan çocuğun geleceğini önemsemelidir. Bu noktada çeşitli denetleme işlemlerine dair birtakım teknolojik ekipmanların kullanılması mümkün olup; olası kötü durumlarda aile tarafından delil olarak kullanılabilecektir. Elbette belirtilen ekipmanların özel hayatı ihlal eden sınırların dışında olması, uyulması gereken zorunlu kurallar arasındadır. Eğer bu kurala uyulmayacak olursa, bu sefer bakıcı için aile hakkında suç duyurusunda bulunmak bir seçenek haline gelecektir. Yani çocuk bakıcılığı konusunda öncelikle doğru firmayı bulması gereken aile, sonrasında mevcut bakıcıyı yasal yollardan sürekli denetlemelidir. Bu denetleme işlemlerinde danışmanlık şirketi de aileye yardımcı olmalı, şirket politikası gereği bakıcının hal ve tavırları her zaman takip edilmelidir. Ailenin tercihine göre yapılacak olan gündüzlü çocuk bakıcısı hizmeti, çocuk üzerinde mutlak bir etki gösterecek ve bu etki bakıcının tavrına göre ya olumlu ya da olumsuz olacaktır. Bu noktada aileye düşen göre, çocuğuna duyarsız kalmamak ve bakıcısı ile arasındaki ilişkiyi sürekli takip etmektir.