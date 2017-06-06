Çinkolu diş macunu DentaSave ile ağız kokusuna son

DentaSave Çinko Ağız Kokusu Diş Macunu, etkin formülüyle günümüzde gerek sosyal hayat gerekse iş hayatı içerisinde en önemli sorunların başında gelen ağız kokusunun giderilmesine destek oluyor.

Beraberinde ciddi bir hastalık durumu yok ise genellikle sigara kullanımı, yemek artıkları ve doğru ağız bakımı yapılmamasının yanı sıra uzun süre aç kalmak da ağız kokusuna sebep oluyor. Bu tip fizyolojik ağız kokusu için en etkili çözüm ise tüm dünyada da kabul gören çinko... Ramazan ayı süresince tüm gün süren açlık ve sıvı tüketimi azlığı, oruçluyken ağzın kokmasına neden oluyor. Sahurda dişlerin DentaSave’in geliştirdiği çinko içerikli diş macunu ile fırçalanması nefesinize gün boyu ferahlık getirmesine ayrıca; ağız sağlığını olumsuz etkileyen bakteri plağı ve diş taşı oluşumunun da önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Daha güçlü etki için DentaSave Çinko Ağız Çalkalama Suyu ile birlikte kullanarak ferahlığı daha uzun süre hissedebilir, diş fırçasının erişemediği bölgelerin de temizlenmesini sağlayarak en doğru ağız bakımını kolayca yapabilirsiniz.

Bütün DentaSave ürünlerinde olduğu gibi, içeriğinde Triklosan, SLS ve Paraben bulunmayan ve tüm(*) aile bireylerinin günlük ağız bakımı için uygun olan DentaSave Çinko Diş Macunu doğal beyazlatıcı etki sağlamaya katkıda bulunuyor.

* Diş hekimi tarafından tavsiye edilmedikçe 12 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir.