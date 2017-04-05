Chia Tohumunun Faydaları Nelerdir?

Chia (Çiya) tohumu, Güney Amerika, Arjantin, Bolivya ve Meksika gibi ülkelerde yetişen, köken olarak Mısır ve Mayalılara kadar uzanan, zengin besin değerine sahiptir. Omega 3 oranı, lif kaynağı ve doymuş yağ oranıyla yüksek protein içermesi Chia tohumunu değerli hale getiriyor.

Chia tohumunun faydaları şöyledir;

Enerji veren bir bitkidir.

Tokluk hissi vermesinden ötürü diyet yapanlarda kilo vermeye yardımcı olur.

Kan şekerini dengede tutar, acıkmayı önler.

Spor yapan kişiler tarafından kullanıldığında bedene enerji verir, çabuk yorulmayı önler.

Kansere ve yaşlılığa karşı direnç sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Zayıf bünyelerin güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlar.

Günlük kalsiyum ve C vitamini ihtiyacını karşılar.

Beyni geliştirir, zekayı artırır.

Kalp ve damar hastalıklarına iyileştirici etkiler kazandırır.

Anti-enflamatuar özelliği ile romatizmal hastalıklara iyileştirici etki sağlar. Eklem ağrılarına iyi gelir.

Antioksidan etkiye sahiptir. İçerdiği vitaminler, mineraller ve zengin besin kaynakları cildin genç görünmesine ve saçların sağlıklı gelişmesine yardımcı olur.

Vücudu toksinlerden arındırır. Sindirim sistemine yardımcı olur. Kabızlığı önler, hazımsızlığı giderir.

Glutensiz olması sebebiyle çölyak hastaları tarafından kullanılabilir yapıya sahiptir.

Hücrelerin zamanla yenilenmesini sağlar, yaşlılığı önler.

Chia Tohumu Nasıl Satın Alınır?

Chia tohumu keskin bir tada ve kokuya sahip olmadığından her türlü besin ve içecek ile kolayca karıştırılarak, eklendiği tarifin tadını bozmadan tüketilebiliyor. Bu yönüyle sağlıklı bir beslenmenin önünü açan Chia tohumu, düzenli tüketildiğinde vücudun ihtiyaç duyduğu birçok mineral ve vitamini sağlıyor.