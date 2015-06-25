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Cesare Prandelli'den Ünal Aysal'a Hitaben Açıklama

Yaptığı açıklamada büyük yankı uyandıran Cesare Prandelli’ye Ünal Aysal cevap verecek mi?

Cesare Prandelli'den Ünal Aysal'a Hitaben Açıklama

Yaptığı açıklamada büyük yankı uyandıran Cesare Prandelli’ye Ünal Aysal cevap verecek mi?

25 Haziran 2015 Perşembe 23:41
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Cesare Prandelli'den Ünal Aysal'a Hitaben Açıklama

Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Cesare Prandelli, Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın onu takımın çalıştırıcısı yaparak Galatasaray’ın projeler için en doğru kişi olduğunu anlattı.

Geçen sene İtalya Milli Takımı ve Brezilya 2014’te ve sonrasında Galatasaray ile peş peşe gelen talihsizliklerle zorlu bir dönemi geçiren ve hala başarısızlığı ile gündemde olan 57 yaşındaki teknik direktör Cesare Prandelli İtalyan basınına bu konuda verdiği röportaj ile açıklık getirdi. İtalya Milli Takımı ve Brezilya Dünya Kupası finallerinde yaşadığı talihsizlikler hemen akabinde sahalara geri dönmeyi düşündüğünü belirterek, Galatasaray a o dönemde başkanlık eden Ünal Aysal'ın projeler için kendisini ikna ettiğini belirtti. Kötü bir şekilde sezonun tam ortasında bıraktığı Galatasaray'a gitmesinin çevresindeki insanlarca hata olarak bahsedildiğini aktaran Cesare Prandelli, şunları ekledi;

"O zaman vizyon sahibi birisi ile; GS Başkanı Ünal Aysal’la tanışmıştım. Kendisi; –benim projelerin için doğru kişi sizsiniz – diye belirtti. Ben de projelere inanmayacağımı söyledim. 'Benim projeme inanacaksınız dedi. Bana, '150 kişinin yardım edeceğini, Galatasaray'ın 30 milyona yakın taraftarı ile çok büyük camia olduğunu' söyledi. Sonrasında ise Viyana'da bu anlattığı projelerin, gerçekleşemeyeceği öngörüsünde bulundum. Ağustos ayı itibariyle GS yöneticisi Ebru Köksal başkanın proje olarak belirttiklerinin sadece fikirden ibaret olduğunu söyledi. 'Şimdi ise büyük kutlama olacak, taraftarlar seni sahiplenip, seviyor. Bense istifamı yazacağım ve kabul olmadığını göreceksin' dedi ve istifasını verdi. Daha sonrasında yeni yöneticiler geldiler. İlk sırada olduğumuz için değişiklik yapmayı düşünmüyoruz dediler ama bugün bakıldığında işimize son verdiler, diye açıklama yaptı. nettebahis.net ve yabancı bahis tahmin sitelerinde merak konusu; Yaptığı açıklamada büyük yankı uyandıran Cesare Prandelli’ye Ünal Aysal cevap verecek mi, vermeyecek mi? Merakla bekliyoruz.

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Son Güncelleme: 25.06.2015 21:44
Anahtar Kelimeler:
ünal AysalCesare Prandelli
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