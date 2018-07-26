Çerezlik Bir Yazı: Kuruyemişler

Ceviz, fındık, badem, leblebi, çekirdek dediğimizde hemen hepsinin tadından haberdarızdır. Kuruyemişler günlük hayatın mutfağında yer aldığı gibi geleneksel ve kültürel tatlara da kaynaklık eder. Peki bu gıda nasıl yapılır? Ne gibi türleri vardır? Faydaları nelerdir? Sizin için derlediğimiz bu yazıda bunları aktaracağız.

Kuruyemiş Nedir?

Bitki ve meyve tohumları kurutulur ya da çeşitli işlemlerden geçer. Bunun sonucunda kuruyemiş dediğimiz atıştırmalıklar ortaya çıkar. Genellikle mevsimi, yaşı ve zamanı yoktur. Her yaştan bireyin her tür iklim döneminde rahatlıkla elde edip tüketebileceği bir besindir. Bu yemişlerin hemen hepsi bedensel sağlığımıza iyi gelecek maddelere de ev sahipliği eder. Bu nedenle de sağlıklıdır. Tansiyon, nefes darlığı, cilt kırışıklığı, kalp ve damar hastalıkları, kanser, kemik ve diş sağlığı, sindirim, mide hazmı gibi çeşitli problem ve hastalıklar besin değeri yüksek bu gıdalar ile önlenebilir.

Kuruyemiş ve Faydaları

Kuruyemişlerin ortak faydaları arasında genellikle; zihne, sindirime, cilde iyi gelmesi vardır. Bu hepsinin ortak iyisidir. Çeşitlere göre ise faydaları artar. Ancak unutulmamalıdır ki belirli sıklıkta tüketilmeyen kuruyemişin söz konusu özelliklerinden faydalanmak pek mümkün değildir. O nedenle her gün, iki günde bir gibi zaman aralıkları boyunca kuruyemiş tüketmeniz gerekir. İşte onlarca farklı kuruyemişin içinden seçtiklerimiz!

Fındık: Türkiye’de yoğun olarak yetiştirildiği yer Karadeniz Bölgesi’dir. Demir, potasyum, kalsiyum ve E vitamini bakımından zengindir. Diş ve kemik sağlığına iyi gelir. Kas sisteminize yardımcı olur. Kanser, kalp ve damar hastalıkları önleyici faydaları vardır.

Türkiye’de yoğun olarak yetiştirildiği yer Karadeniz Bölgesi’dir. Demir, potasyum, kalsiyum ve E vitamini bakımından zengindir. Diş ve kemik sağlığına iyi gelir. Kas sisteminize yardımcı olur. Kanser, kalp ve damar hastalıkları önleyici faydaları vardır. Ceviz: Bedenimizin en çok beyni ile özdeşleşen besinidir. Demir, fosfor, E vitamini, potasyum, çinko gibi maddeler içerir. Sindirim sistemine yardımcı olur. Ceviz , bağırsak temizleme yönetimi olarak da tüketilir. Kanserin, kalp ve damar hastalıklarının düşmanıdır.

Bedenimizin en çok beyni ile özdeşleşen besinidir. Demir, fosfor, E vitamini, potasyum, çinko gibi maddeler içerir. Sindirim sistemine yardımcı olur. , bağırsak temizleme yönetimi olarak da tüketilir. Kanserin, kalp ve damar hastalıklarının düşmanıdır. Badem: E vitamini, potasyum, doymamış yağlar bademin içinde yer alan maddeler arasındadır. Kolesterolünüz yüksek ise, kan şekeriniz dengesiz ise bu gibi konularda badem iyi bir önleyici olabilir. Kalbe iyi gelen önemli kuruyemişler arasındadır.

E vitamini, potasyum, doymamış yağlar bademin içinde yer alan maddeler arasındadır. Kolesterolünüz yüksek ise, kan şekeriniz dengesiz ise bu gibi konularda badem iyi bir önleyici olabilir. Kalbe iyi gelen önemli kuruyemişler arasındadır. Leblebi: Vücudu zinde tutan kuruyemişlerin başlarında gelir. Protein tüketimi için yenebilecek bir atıştırmalıktır. Kalsiyum, çinko, magnezyum gibi maddeler içerir.

Vücudu zinde tutan kuruyemişlerin başlarında gelir. Protein tüketimi için yenebilecek bir atıştırmalıktır. Kalsiyum, çinko, magnezyum gibi maddeler içerir. Ay Çekirdeği: Kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olan bir diğer kuruyemiştir. Strese karşı da iyi geldiği bilinir.

En Çok Ne Zaman Tüketilir?

Ülkemizde her yaştan insanın dört mevsimde de tükettiği kuruyemişin aslen belirli bir zamanı yoktur. İnsanlar günün her saati atıştırmalık yerler. Yine de belirli eğilim ve zaman dilimleri de vardır. Buna göre; kuruyemişler genellikle sabah kahvaltı sıralarında ve ara öğünlerde yenir. Sindirimi ve tüketimi oldukça kolay olan kuruyemişler fayda açısında çeşitlilik gösterir. Bu faydaları sizin için yukarıda listeledik! Online kuruyemiş siparişi vermek isteyenleri ise Hacıbaba Kuruyemiş’e davet ediyoruz…

Kuruyemişler Nasıl Saklanmalıdır?

Küflenen yiyecekler hepimizin bildiği bir şeydir. Kuruyemişlerde de bu durum yaşanabilir. Ağzı açık bırakılan ya da iyi muhafaza edilmeyen kuruyemişin küflenmesi de an meselesidir. Küflenme ciddi derecelerde sağlık problemlerine neden olabilir. O nedenle kuruyemişleri taze kalmaya devam edeceği şekilde saklamak gerekir. Bunun için ilk olarak nemli ve sıcak ortamlardan uzak tutulması gerekir ve güneş ışığını yoğun bir şekilde görmemesi gerekir. Kısa vadede cam kavanozda saklayabileceğiniz gibi en garantili yöntem elbette buzlukta muhafaza etmektir. Tüketeceğiniz miktar kadar alıp geri kalan kuruyemişi tekrar buzluğa koymanız yapabileceğiniz en sağlıklı saklama yöntemidir.