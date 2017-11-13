Cenk Tosun ve Beşiktaş’a Övgüler

Aynı zamanda Göztepe maçındaki galibiyeti de değerlendiren Ürkmezgil, takımda gelişme olduğunu söyledi.

Beşiktaş’ın ve milli takımımızın golcüsü Cenk Tosun için "Allah, Cenk'i nazarlardan korusun. Zaman zaman suskun kalabilir ama havası, gücü, kuvveti, mücadelesiyle Cenk Tosun çok iyi bir golcü. Beni bu sene çok mutlu eden oyunculardan." diye konuşan Ahmet Ürkmezgil, Cenk Tosun’un Avrupa’ya transferi ile ilgili "Başkanımızın bu konudaki tutumu biliniyor. Kimse Beşiktaş'ta evladiyelik değil. Cenk'in kalitesine yakışan çok iyi bir teklif gelirse gider. Cenk giderse de hem kulübümüzün hem de Türkiye'nin gururu olur." şeklinde açıklama yaptı.

Beşiktaş’ın aldığı galibiyetler sonucunda çıkışa geçtiğine de değinen Ahmet Ürkmezgil, şampiyonlukla ilgili umutlu açıklamalarda bulundu. Ürkmezgil, "Takımda gözle görülür bir düzelme ve değişim var. Birkaç hafta önce 'şampiyonluk gitti' diyorlardı ama daha ligin çok başındayız. Bu köprünün altından çok sular akacak." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım." şeklindeki sözlerine de açıklık getiren Ürkmezgil şunları kaydetti: "Hocanın bu açıklamasını kulüpte bir sorun var gibi algılamamak lazım. Ben basına karşı bir serzeniş olduğunu düşünüyorum. Bu açıklamalar kulüp içinden istemeyenler olduğu şeklinde değil.

Başkanımızla, yöneticilerimizle hocanın arası çok iyi. Fikret Orman'ın doğum gününü birlikte kutladılar. Kulüp içinde bir sorun söz konusu değil. Şenol hoca formayı da adaletli dağıtıyor, bunu hissettiriyor. Futbol adamı olmasanız bile bunu hissedebiliyorsunuz. Talisca bir hafta yedek oturdu ama dün oyunu açtı. Şenol Güneş'i zaman geçtikçe daha çok takdir ediyorum."

Göztepe karşısında Tolgay Arslan'ın çok dikkat çekici bir futbol ortaya koyduğunun altını çizen Ürkmezgil, siyah-beyazlı oyuncunun milli takıma seçilebilmek için çalışmalarına devam ettiğini, kulübün ve Türkiye Futbol Federasyonun da bu konuda her türlü gayreti gösterdiğini sözlerine ekledi.