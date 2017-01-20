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CAZADOR Bayan Gömlek Modelleri ile Gözünüz Yükseklerde Olsun

Gömlek modelleri, şık yapıları ve estetik görünümleriyle biz kadınların günlük yaşamında bir kurtarıcı rolü üstlenirler.

CAZADOR Bayan Gömlek Modelleri ile Gözünüz Yükseklerde Olsun

Gömlek modelleri, şık yapıları ve estetik görünümleriyle biz kadınların günlük yaşamında bir kurtarıcı rolü üstlenirler.

20 Ocak 2017 Cuma 18:08
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CAZADOR Bayan Gömlek Modelleri ile Gözünüz Yükseklerde Olsun

Eskiden yalnızca iş yaşamında adeta bir üniforma gibi giyilen gömlek modelleri son yıllarda farklılaşan dizaynları, model ve renkleri ile gündelik hayatın hemen her alanında kendini göstermektedir. Davetlerden, özel gecelere, sokak stilinden, ofis şıklığına, düğün ve nişan törenlerinden, gala, parti ve mezuniyet törenlerine kadar artık her mekanda kadınlar gömlek modelleri ile kombinlerini zenginleştiriyor. İpek gömlekler, şifon gömlek modelleri, dik yakalı gömlek modelleri, shift dress, tunik gömlekler derken gömlek modasında yeni bir devrim gerçekleşiyor. CAZADOR bayan gömlek modelleri ise şıklığı garantileyen estetik görünümleri ile her kombine ayak uyduruyor. Bayan gömlek modelleri ve fiyatları hakkında geniş bilgi almak için CAZADOR internet adresini ziyaret edin.

2017 Kış-İlkbahar Sezonu Trendleri

Bu sezonun son trendleri Paris, Milano ve Londra Moda Haftaları’nda çoktan belirlendi bile… Bu sezon oversized salaş kazaklar, salaş ve kuşaklı kabanlar, kadife elbiseler, ispanyol paça pantolonlar ve derin yırtmaçlar oldukça popüler oluyor. Bunun yanı sıra zarif nakış işlemeler, dantel detaylı kıyafetler, melanj dokuma yüzeyler ve pamuklu jakar örgü parçalar alamod hale geliyor. Bu sezon metalik renklerin hakimiyeti altında geçerken siyah yerini kimselere kaptırmıyor.

2017 kış sezonunda maskülen takım elbiseler ağırlığını gösteriyor. Ekose desenli ve çizgili takım elbiseler, ofis şıklığı ve gece gezmelerinde rahatlıkla kullanılabilen parçalar arasında yer alıyor. Topuklu oxford ayakkabılar ve kare formlu çantalarla kombinlendiğinde dudak uçuklatacak stil anlayışınızla bir idol haline bile gelebilirsiniz. Takım elbiselerde kravat kullanmak yerine daha feminen detaylar göze çarpsın isterseniz yine trendy olan pussy bow denilen fularları kullanabilirsiniz. Hatta görünüşü bir parça daha yukarı taşımak için şık bir broş detayını yakanıza iliştirmeniz mümkün.

Kat kat giyinmenin moda olacağı kimin aklına gelirdi ama inanın bu da oldu! Kat kat trikolar, oversized kazak ve tunikleri bir arada kullanarak bir renk cümbüşü yaratmanız mümkün olacak. Yalnız küçük bir uyarımız var kat kat modasının da bir matematiği olduğunu unutmamalısınız.

Kürkün asil ve seçkin görüntüsü tartışılmaz. Suni kürklerden bahsediyorum elbette! Bu sezon tamamen kürklü görünümler out kürk detaylı kıyafetler in! Yaka, kol, etek ve omuzlara serpiştirilen suni kürk detaylar feminenliğinizi doyasıya yansıtma imkanı veriyor.

Kadifenin retro havası ultra modern kesimli kıyafetler ile buluşuyor. Ortaya karşı konulmaz ve kışkırtıcı görüntüler ortaya çıkıyor. Derin göğüs ve sırt dekolteli, derin yırtmaçlı kadife elbiseler zarafetin ve seksepalitenin öncüsü oluyor.

Gömlek modellerinde ise bu sezon floral desenli gömlekler, etnik ve tribal yüzeyler, metalik gold ışımalar, gümüşi parlaklıklar ve antrasit tonlamalar it parçalar arasında yer alıyor. İtalyan dik yakalı gömleklerin yaka kısımlarına taş ve işlemeler çok yakışıyor.

Bayan gömlek modelleri ve bayan gömlek fiyatları hakkında geniş bilgi almak için CAZADOR ‘un http://www.cazador.com.tr/kadin-gomlek internet adresini ziyaret edin.

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