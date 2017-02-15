Türkiye'nin Zonguldak şehrinde yerli üretimini sürdüren ve her geçen gün pazar payını biraz daha arttırarak büyümeye devam etmektedir. İki bin beş yüz metrekare kapalı alan üzerine kurulu fabrika ve yüzün üzerinde sağladığı istihdam ve kaliteli iş gücü sayesinde farklı üretim tekniklerini bünyesinde harmanlayan Capeti , Türkiye'nin seksen bir ilinde sağladığı çözüm ortaklığı ve dünyaca ünlü markalar arasında bulunan Puma, Kappa, Lotto gibi markalar için sağladığı imalat hizmeti sayesinde marka güvenilirliğini garanti altına almıştır.

Çözüm odaklı üretim planlaması ile müşterilerinin ihtiyaçlarını profesyonel olarak karşılayan marka, üretimini gerçekleştirdiği fason imalat bölümü dışında kendi tasarımlarınızı hayata geçireceğiniz bir üretim ve sipariş imkanı sunmaktadır. Sporun birçok dalı için gerekli malzemeleri üreten Capeti, kullandığı son teknoloji ile sektöründe öncü bir marka olmayı başarmıştır.

24 yıldır Türkiye'nin en köklü ve en büyük toptan tişört tedarikçisi olmayı başaran Capeti, spor kulüpleri, profesyonel ve amatör futbolcular için üretimini gerçekleştirdiği forma, şort, eşofman, kaleci şortu, kaleci pantolonu, kazağı ve idman yelekleri gibi birçok ihtiyacı tek elden karşılamayı başarırken aynı zamanda da Capeti markası altında üretimlerini her geçen gün arttırdığı uzun veya kısa kollu bisiklet yaka, V yaka ve polo yaka tişörtleri istenilen renk ve modelde sipariş imkanı sağlayarak müşterilerine geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Birçok ünlü ismin televizyon dünyasında giymeye başladığı ve her geçen gün çığ gibi yayılan baskılı tişört modasının tedarikçisi olmayı başaran marka, bünyesinde barındırdığı son teknolojik dijital baskı tesisi ile tişörtlerin modasına yön vermeye devam ediyor. Tesis bünyesinde bulunan emprime baskı, sübminal baskı ve transfer baskı tekniğiyle istenilen materyallere ve tasarımlara en uygun baskı tekniğini sunarak ulaşılan birinci sınıf kalite anlayışını gözler önüne seriyor. Sloganında denildiği gibi; kaliteyi ucuza sağlıyoruz. Bu nedenden dolayı dünya devi markaları tarafından tercih sebebi oluyoruz. Çünkü Capeti, aracı değil üretici.