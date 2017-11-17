Canlı İddaa’nın Merkezi

Müsabaka başladığı andan bitimine kadar geçen sürede bahis yapılmasını sağlayan canlı bahis özelliği ile artık bahis anlayışı değişti. Bizde sizler için canlı iddaa nedir, avantajları ve bu hizmeti alabileceğiniz siteler hangileridir araştırdık.

Canlı bahis, iddaa sektöründe son yıllarda ortaya çıkmış ve bahis oyuncuları tarafından kısa sürede aranan hizmetler arasında yer almayı başarmış bir hizmettir. Son zamanlarda oldukça sık olarak duyduğumuz bu kavram özellikle kullanıcılara farklı deneyimler yaşatması ve her an bahis yapma fırsatı sunması ile oyuncuların gözdesi olmayı başarmıştır. İddaa anlayışını değiştiren canlı bahis anlayışını bizde sizler için mercek altına aldık. Son zamanlarda yüz binlerce kişi tarafından kullanılan bu özelliği henüz daha kullanmamış kişiler için kısaca açıklayalım. Canlı idda , müsabakaların başladığı andan bitimine kadar olan süre içerisinde o müsabaka ile ilgili açılan bahislere denmektedir. Bildiğiniz gibi bu özellik bir kaç sene öncesine kadar bulunmayan bir özellikti. Fakat artık şuan da yüzlerce firma tarafından canlı bahis açılmakta ve oynatılmaktadır. Bu imkanlardan yararlanmak hem eğlenceli hem de daha fazla bahis seçeneği sunduğundan birçok kişi tarafından da tercih edilmektedir. Canlı bahis imkanını Türkçe olarak sunmakta olan 300’den fazla site bulunmaktadır. Tamamen Türkçe hizmet vermekte olan bu firmalar ile kullanıcılar farklı hizmetler alabilmektedirler.

Canlı Bahis Siteleri Hizmetleri Neler?

Canlı bahis siteleri olarak hizmet veren birçok firma bulunmaktadır. Bu firmalar üzerinde genel olarak standart spor bahisleri, casino ve canlı casino oyunları, canlı bahisler ve sanal bahis gibi hizmetler verilmektedir. Bu hizmetler arasında en dikkat çeken canlı bahis özelliğidir. Canlı İddaa Merkezi’ne göre bu durumun en büyük nedeni Türkiye tarafından lisanslı olarak hizmet veren İddaa, Bilyoner, Nesine ve Misli bahis sitelerinde bu hizmetlerin henüz bulunmamasıdır. Bu hizmetlerin yanında kullanıcıların kullanabileceği bedava bonus, deneme bonusu, kayıt bonusu, ilk para yatırma bonusu gibi fırsatlarda bu bahis şirketleri tarafından kullanıcılarına sunulmaktadır. Ayrıca son zamanlarda canlı TV ve kupon bozdurma gibi yeni özelliklerde bu sitelerden bahis severlere ücretsiz olarak sunulmaya başlanmıştır. Bu özellikleri ile kullanıcılara hem daha fazla seçenek hem de daha fazla imkan sunan canlı bahis şirketleri iddaa oyuncularının dikkatini çekmektedir. Canlı bahis siteleri tarafından sunulmakta olan spor bahisleri içerisinde futbol, voleybol, basketbol gibi popüler spor dalları yanında rugby, hentbol, boks, kış sporları ve at yarışları da bulunmaktadır. Aynı şekilde canlı bahislerde benzer sporlar üzerine açılmış yüzlerce bahis seçeneği bu iddaa şirketleri içerisinde sunulmaktadır. Bunun yanında kupon bozdur özelliği ile kuponlarınızdan elde edeceğiniz kazançları garantileyebilir ve canlı TV özelliği ile de müsabakaları bedava canlı canlı izleyebilirsiniz.

En İyi Canlı Bahis Siteleri Hangileri?

Yüzlerce farklı iddaa şirketleri bulunan piyasada hangi firmanın canlı bahis hizmetinin daha iyi olduğuna karar vermek kolay değildir. Türkçe olarak yüzlerce site tarafından sunulan bu hizmetler kullanıcılar için hem avantaj hem de dezavantaj oluşturmaktır. Birçok firmanın aynı sektörde hizmet vermesi rekabeti arttırmış ve kullanıcılar için farklı fırsatların oluşmasına ortam hazırlamıştır. Tabi ki bir de bu durumda kullanıcıların en iyi bahis sitelerini bulması zorlaşmıştır. Bu yüzden uzman kişilerin bilgilerine başvurmak kullanıcılar için yararlı olacaktır. Çünkü canlı bahis avantajlı olduğu kadar güvenilir de olmalıdır. Birçok firmanın sunduğu bu hizmet ile kullanıcılar eğer mağdur olmak istemiyorlarsa güvenilir siteleri tercih etmelidirler. Buna ek olarak kazançları en çok etkileyen bir diğer durum da siteler üzerinden sunulan oranlardır. Oranlar ne kadar yüksek ise kazançlar da o kadar yüksek olacağından canlı bahis seçeneklerini en yüksek oranlar ile sunan siteleri kullanmak daha karlı olacaktır. Bu durumda da kar marjı düşük olan siteleri tercih etmek ve bulmak gerekir. Bu konuda da özellikle alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış incelemeleri okumanızda fayda vardır. Son zamanlarda bu konu üzerine birçok firma bulunsa da bazıları doğru ve güncel bilgi vermeleri ile diğerlerinden ayrılmayı başarmıştır. Bu sitelerden biri de Canlı İddda Merkezi’dir. Site özellikle canlı iddaa şirketleri ile ilgili incelemeler yapmaktadır ve site üzerinde canlı iddaa ile ilgili bilmediğiniz birçok şeyi öğrenmeniz mümkündür.

Canlı İddaa Merkezi’ne göre 400 civarı Türkçe hizmet veren sitenin %50’sinden fazlası lisansız ve güvenilir değildir. Birçoğu da kısa vadeli kar elde etmeyi düşünerek kar marjlarını yüksek tutmuş ve kullanıcılarının kazançlarının azalmasına neden olmuştur. Bu yüzden bahis severlerin canlı bahis oynamak için bir firmayı tercih ederken dikkatli olmasını ifade eden sitenin uzman yazarları bu konuda bilgi birikimleri sitelerinde paylaşmaktadırlar. Kullanıcıların sadece güvenilir siteleri bulmalarının yeterli olmadığını söyleyen site ekibinin bir diğer uyarısı ise bahis severlerin şirketlerin doğru adreslerine girmeleri konusundadır. Çünkü son zamanlarda dolandırıcı kişiler tarafından güvenilir bulunan sitelerin tasarımların birebir aynıları kopyalanarak hizmet vermeye de çalışılmaktadır. Örneğin Bets10 firmasının tasarımını birebir aynı olarak kullanan başka bir site ile Bets10 adresine girdiğinizi sanarak farklı bir firmayı kullanıyor olabilirsiniz. Özellikle sitelerin adreslerinin güncellenmesini fırsat bilerek çıkan bu durumda birçok site de piyasada bulunmaktadır. Bu sebep ile canlı bahis sitelerinin en güncel adreslerine güvenilir bulduğunuz siteler aracılığı ile ulaşmanız önemlidir. Bu gibi durumlara karşı da kullanıcıları için canlı bahis sitelerinin listesini paylaşan Canlı İddaa Merkezi ile her zaman iddaa şirketlerinin en güncel adreslerini bulabilirsiniz.