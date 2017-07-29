Canlı casino oyunları ile kısa yoldan büyük kazançlar elde etmek isteyen oyuncuların aklına bazen canlı casinolarda sistemi kandırabilmek mümkün müdür sorusu gelebilir. Casino oyunlarında hile konusu her zaman tartışma konusu olmuş, gerçek casinolarda olduğu gibi online casinolarda da hile yaparak para kazanmak mümkün olabilir mi konusu sürekli oyuncular arasında dillendiren bir konu olmaktadır.

Öncelikle şunu söyleyelim ki canlı casino sitelerine alt yapı sağlayan yazılımcılar dünyanın en güvenilir bilgisayar programları ile bu oyunları hazırlamaktadır. Dolayısıyla canlı casino sisteminde oluşabilecek en küçük bir hata hem alt yapı sağlayan firmanın hem de o casino sitesinin itibarını sıfıra indirebilir. Bu nedenle son derece titiz çalışılarak hazırlanan bu oyunlarda hile yapmak ya da sistemi kandırmak asla mümkün olmamaktadır. En yüksek oranları veren blackjack siteleri listesi burada.

Canlı Casino Hilesi

Başlığa bakıp da böyle bir hile var mıdır diye düşünmeyin. Çünkü yazılımcıların hazırladığı canlı casino oyunları programına ne oyuncular, ne site sahibi ne de yazılımı hazırlayan mühendisler müdahale edemez. Aksini iddia etmek sadece manüplasyondan ibarettir ve sistemi aldatarak kazanç sağlamak imkansızdır. Casino oyunlarında sistem tamamen tesadüfi olarak üretilmekte, oyunda kazanacak olan oyuncu oyun içinde ya da oyun öncesinde asla belirlenememektedir.

Olası bir hatada ise site anında duruma müdahil olup hataen bir oyuncunun hesabına kazanmadan aktarılan bakiye varsa o bakiyeye el koymaktadır. Bilgisayarların hata yapma olasılığını da göz önünde bulunduran site sahipleri oyunları sürekli kontrol eder ve yanlışlıkla bir oyuncunun kazanmış görünmesi durumunda hemen duruma müdahale etmektedir.

Canlı Casinolarda Bonus Hilesi

Canlı casino sitelerinde üyelerin sistemi kandırabileceği tek yer bonuslardır. Farklı kimliklerle hesap açarak sitenin vadettiği bonusları almak bazen mümkün olsa da bu oyuncular için büyük bir risk içerir. Çünkü yasal değildir ve sistem bunu fark ettiği anda o hesabı kapatarak varsa hesabındaki bakiyeyi de bloke eder.

Hatta o oyuncunun gerçek hesabı tespit edildiğinde ana hesap da bakiyesine el konularak kapatılır. Bu yüzden canlı casino oyuncularına tavsiyemiz sitenizin size sunduğu şartlarla oyunlarını oynayıp zevk almaları olacaktır. Unutmayın ki hile her zaman sahibine kaybettirir.