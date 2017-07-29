Canlı Casinolar Arasında En Fazla Üyelik Bonusunu Hangi Site Vermektedir

Canlı casino oyunu tutkunlarının canlı casino siteleri seçimlerinde önem verdikleri en önemli konuların başında üyelik bonusları gelir. Her oyuncu üye olduğu casino sitesinden ilk üyelik bonusu almak ister. Peki üyelerine en fazla üyelik bonusu veren canlı casino siteleri hangileridir?

Betboo: Betboo bahis sitesi aslında spor oyunları üzerine bahis yapılabilen bir site olmakla beraber canlı casino oyunlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Betboo yeni üyelik alan oyunculara ilk üyelik bonusu olarak 500 TL’ye kadar %100 üyelik bonusu vermektedir. Siteye üye olan canlı casino oyunları tutkunları ilk yatırımlarında 500 TL’yi geçmemek kaydıyla ilk yatırımlarına %100 üyelik bonusu almaktadırlar. Anadolu Casino: Anadolu Casino diğer sitelerden farklı olarak bünyesinde sadece casino oyunlarına yer veren ve ülkemizde de casino oyunlarına ilgi duyanların rağbet ettiği bir canlı casino sitesidir. İlk üyelikte verdiği 1000 TL’ye kadar %200 bonus ise gerçekten oyuncuların dudaklarını uçuklatmaktadır. Bonusu almak için yapacağınız tek şey siteye üye olarak yatırım yapmak ve canlı destekten ilk üyelik bonusunu talep etmek! Süperbahis: Superbahis sitesi de üyelerine cazip bonuslar sunan bir site olarak öne çıkıyor. Canlı casino oyunlarına para aktarmanız durumunda site size 500 TL’ye kadar %100 ilk üyelik bonusu vermektedir. Casino Milyon: Sadece casino oyunlarına hitap eden sitelerden biri olan Casino Milyon en fazla üyelik bonusu veren casino siteleri arasında sayılmaktadır. Yeni üye olarak casino oyunlarına para aktaran üyelerine 600 TL’ye kadar %100 bonus veren site üyelerini memnun etmeye özen gösteren sitelerden biridir. Casino Dünya: canlı casino siteleri arasında iyi bonus veren sitelerden biri de Casino Dünya canlı casino sitesidir. İlk üyelikte 500 TL’ye kadar %100 bonus veren siteyi de sizlere tavsiye edebiliriz. 1XBET: Hem bahis sitesi hem de casino oyunları oynama imkanı bulabileceğiniz sitelerden biri de üyelerine 300 TL’ye kadar %100 bonus veren 1XBET bahis sitesidir. Saray Casino: Canlı casino oyunları tutkunlarına önereceğimiz son site ise sadece casino oyunlarının oynanabildiği Saray Casino olacak. İlk üyelikte bonusu ise 400 TL’ye kadar %100 ilk üyelik bonusudur.