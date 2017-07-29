Canlı casino sitelerinde hile yaparsanız ne olur?

Canlı casino oyunları insanların kolayca ve bol miktarda para kazanmak istedikleri, bunu yaparken de eğlenmelerini sağlayan oyunlardır. Zaman zaman oyunculara büyük miktarda kazanç sağlayan bu canlı casino oyunlarında hile yaparak kazanmak mümkün müdür? Peki canlı casino oyunlarında hile yapılırsa ne olur?

Canlı Casino Sitelerinde Hile Yapmak Mümkün mü?

Normal casinolarda krupiyerlerin dalgınlığı, diğer oyuncuların fark etmemesi nedeniyle bazen oyuncuların hile yaptıkları, yapmaya çalıştıkları bilinen bir durumdur. Peki bu tür hileleri online canlı casino sitelerinde yapmak mümkün olmakta mıdır? Bu soruya vereceğimiz kesin cevap hayır olacaktır. Çünkü bu casino oyunlarının altyapı sağlayıcıları öncelikle oyunların güvenilirliği noktasında kesin tedbirler almaktadır. Bir canlı casino sitesinde hile yapılması, o sitenin oyun sağlayıcı firmasının itibarını yerle bir eder. Bu nedenle şirketler yüksek güvenilirlikte yazılımlar geliştirirler. Kolay yoldan para kazanma kapısı olarak görülen canlı casino sitelerinde bu güne kadar kayda değer bir hile girişimi görülmemiştir.

Herhangi bir canlı casino sitesinde oyuncuların hile yapması demek, o sitenin yazılımında büyük bir güven problemi olduğuna işaret eder. Ayrıca bazen canlı casino siteleri yanlışlıkla oyuncuların ve üyelerin hesaplarına kazanmadıkları halde kazanmış gibi bakiye eklemekte, nadir de olsa görülen böyle durumlarda site yönetimi hataen eklenen o bakiyeyi oyuncunun hesabından anında silmektedir. Hal böyle iken varsayalım oyun içinde hile yapılarak kazanılan bakiyenin, site yazılımcıları tarafından bu hile fark edildiği anda üyenin hesabındaki paraya bloke koyması hatta o oyuncunun hesabının kapatılması normal bir sonuç olacaktır.

Canlı Casino Sitelerinde Bonus Hilesi

Hemen hemen her site üyelerine casino oyunlarında kullanabilecekleri oldukça cazip bonuslar sunmaktadır. Üyeler hesaplarında para olmadıkları durumlarda bu bonusların çevirim şartlarını tamamlayarak bonusu nakde çevirebilmektedir. Bazı üyeler sitelerden bu bonusları sahte hesaplarla almak istemekte, sahte hesaplara alınan bu bonuslarla kazanç elde etmek istemektedir. Fakat canlı casino yazılımcıları, aynı IP üzerinden açılan bu sahte hesapları anında fark ederek kapatmakta, o oyuncunun ana hesabını da iptal edebilmektedir. Hesapta para varsa o paraya da bloke koyulmaktadır. Dolayısıyla canlı casino sitelerinde hile yapmak mümkün olmamakla birlikte, büyük risk teşkil eden sahte hesaplarla bonus alma yolu da oyuncuya zarar ettirmektedir.