Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99448
ALTIN
230.330
DOLAR
6.0227
STERLİN
7.7983
EURO
6.9769
Palamut bolluğu sevindiriyor
Palamut bolluğu sevindiriyor
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
Sumatra kaplanı ölü bulundu
Sumatra kaplanı ölü bulundu
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Çanakkale Şehitlik Turu

Çanakkale şehitlik turu hakkındaki tüm bilgiler bu yazımızda..

Çanakkale Şehitlik Turu

Çanakkale şehitlik turu hakkındaki tüm bilgiler bu yazımızda..

28 Eylül 2018 Cuma 17:39
0 Okunma
Çanakkale Şehitlik Turu

İlk defa 1945 senesinde yapılan şehitlik, Alçıtepe Köyü’nün batı güzergahında ve köye takribî 800 metre uzaklıkta, Zığındereya daSığındere Vadisi’nin içinde, Nuri YamutAbideyi’na giden yolun sağ yanında yer alır. 1992 senesinde Kültür Bakanlığı tarafından yeni baştan tertip edilmiştir. Bazı kaynaklarda buradaki şehitlikte 60 şehidin uyuduğu belirtilmektey­se de bütün sayı kesin olarak öğrenilmemektedir. Eğilimli bir arazi üzerinde oluşturulmuş olan Bandaj Yeri Şehitliği’nin bulunduğu mevkide çanakkale şehitlik turu Şevki Paşa Bölgesi’nin 38No’lu paftasında işaretle belirtilmiş bir şehitlik bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Bandaj Yeri Şehitliği’nin, hakikat şehitlik alanı üzerinde yer aldığı denilebilir. Şehitliğin bulunduğu alanın çevreyi duvar ile çevrili olup, kemerli uzakça bir açılır kapıdan içine girilebilmektedir. Şehitliğin orta kısmında, üzerinde çiçek dalları motifi olan ve 21 basamakla çıkılan bir abide bulunmaktadır. çanakkale şehitlik turu Abidenin yazıtında; “Zığındere -Sargıyeri Şehitliği alanı, 25 Nisan 1915 – 9 Ocak 1916” ibaresi mevcuttur. Giriş kapısı ile Abide ortasında 4 metrelik bir kot farkı vardır. Çevreyi karaçam ve servi ağaçları ile örtülü şehitliğe, dereyatağıüstüne inşa edilmiş olup bir köprüden geçilerek girilmektedir. Giriş kısmının sol yanında Prof. Tankut Öktem tarafından yaptırılmış, yaralı iki Türk as­kerini temsil eden bir heykel bulunur. Yeniden girişin sağ yanında yer alan bir taş üzerinde, İtilaf Güçleri’nin bu bölgeyi bombardıman etmesi ve bunun neticesinde suratlarca yara­lının yaşamını kaybetmesi vakayı anlatılmaktadır. Nuri YamutAbideyi’nın güney ve doğu güzergahlarında hemen yanında bulu­nan takribî 10 dönümlük bir alan üzerine 2008 senesinde yapılmıştır. Fakat maalesef şehitliğin yapıldığı bölge de, Çanakkale Muharebeleri ile alakalı hiçbir evrakta yazı veya işaret ile gösterilmiş bir şehitlik bölgesi yoktur.

Çanakkale şehitlik turu hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.canakkale.net.tr/canakkale-sehitlik-turu.html

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
çanakkale şehitlik Turu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbol Canlı Skor
Basketbol Canlı Skor
Temizlik Şirketleri
Temizlik Şirketleri
Gömme Sistemlerde Sadece Yetkili Servisi Çağırın
Gömme Sistemlerde Sadece Yetkili Servisi Çağırın
Lizay Pırlantada Alyans
Lizay Pırlantada Alyans
Facebook’taki Yüzünüz: Kapak Fotoğrafları
Facebook’taki Yüzünüz: Kapak Fotoğrafları
Stick Paketleme Makinesi
Stick Paketleme Makinesi
Maraş Tarhanası: Maraş’ın Meşhur Lezzeti!
Maraş Tarhanası: Maraş’ın Meşhur Lezzeti!
Emek Sağlıktan İndirimli Hasta Yatağı
Emek Sağlıktan İndirimli Hasta Yatağı
Alpemix Nedir ve Nereden İndirilir
Alpemix Nedir ve Nereden İndirilir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ