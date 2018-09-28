İlk defa 1945 senesinde yapılan şehitlik, Alçıtepe Köyü’nün batı güzergahında ve köye takribî 800 metre uzaklıkta, Zığındereya daSığındere Vadisi’nin içinde, Nuri YamutAbideyi’na giden yolun sağ yanında yer alır. 1992 senesinde Kültür Bakanlığı tarafından yeni baştan tertip edilmiştir. Bazı kaynaklarda buradaki şehitlikte 60 şehidin uyuduğu belirtilmektey­se de bütün sayı kesin olarak öğrenilmemektedir. Eğilimli bir arazi üzerinde oluşturulmuş olan Bandaj Yeri Şehitliği’nin bulunduğu mevkide çanakkale şehitlik turu Şevki Paşa Bölgesi’nin 38No’lu paftasında işaretle belirtilmiş bir şehitlik bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Bandaj Yeri Şehitliği’nin, hakikat şehitlik alanı üzerinde yer aldığı denilebilir. Şehitliğin bulunduğu alanın çevreyi duvar ile çevrili olup, kemerli uzakça bir açılır kapıdan içine girilebilmektedir. Şehitliğin orta kısmında, üzerinde çiçek dalları motifi olan ve 21 basamakla çıkılan bir abide bulunmaktadır. çanakkale şehitlik turu Abidenin yazıtında; “Zığındere -Sargıyeri Şehitliği alanı, 25 Nisan 1915 – 9 Ocak 1916” ibaresi mevcuttur. Giriş kapısı ile Abide ortasında 4 metrelik bir kot farkı vardır. Çevreyi karaçam ve servi ağaçları ile örtülü şehitliğe, dereyatağıüstüne inşa edilmiş olup bir köprüden geçilerek girilmektedir. Giriş kısmının sol yanında Prof. Tankut Öktem tarafından yaptırılmış, yaralı iki Türk as­kerini temsil eden bir heykel bulunur. Yeniden girişin sağ yanında yer alan bir taş üzerinde, İtilaf Güçleri’nin bu bölgeyi bombardıman etmesi ve bunun neticesinde suratlarca yara­lının yaşamını kaybetmesi vakayı anlatılmaktadır. Nuri YamutAbideyi’nın güney ve doğu güzergahlarında hemen yanında bulu­nan takribî 10 dönümlük bir alan üzerine 2008 senesinde yapılmıştır. Fakat maalesef şehitliğin yapıldığı bölge de, Çanakkale Muharebeleri ile alakalı hiçbir evrakta yazı veya işaret ile gösterilmiş bir şehitlik bölgesi yoktur.

Çanakkale şehitlik turu hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.canakkale.net.tr/canakkale-sehitlik-turu.html