Çalışma Saatlerinde Motivasyonu Arttıracak Ofis Dizaynı

Motivasyonu destekleyen renklerin, ofis tasarımları oluşturulurken kullanılması da dikkat edilmesi gereken detaylardan biri oluyor. Ofis içerisinde doğanın rahatlatıcı etkisini hissettirecek renk tonlarına ya da kapalı alanlarda yetiştirmeye uygun ev bitkilerine yer vermek, uygulanabilecek bir başka adımdan biri. Ergonomik yapıda çalışma koltuğu, sağlam ve konforlu çalışma masası, dinlenme alanı için rahatlığı ile öne çıkan kanepe, ofis dizaynı için tercih edilecek mobilyalarda ilk sıralarda yer almalıdır. Ardından ofis dizaynını tamamlayan detaylar özenle seçilip ofis içerisinde uygulanmalıdır.

Ergonomik ve Konforlu Ofis Mobilyaları Tercih Edin

Çalışanların motivasyonunu tetikleyen en önemli faktörlerin başında sağlıklı hissetmelerini sağlayan ofis mobilyaları ile dizayn edilmiş bir ofis geliyor. Tüm gün boyunca masa başında çalışanlar için ergonomik yapıda olmayan, rahatsız formdaki çalışma koltuğu ve masa gibi mobilyalar; bel ve boyun ağrısı gibi sağlık problemleri oluşturabiliyor.

Çalışanların ofis içerisinde kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak tasarıma sahip mobilyalar tercih etmek bu nedenle önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Omurgayı tamamen saran forma sahip çalışma koltuğu tercih edebilir, gün boyunca masa başında hareketsiz bir şekilde çalışmanın getireceği; yorgunluk, boyun ağrısı ve bel ağrısı gibi sağlık problemlerinin önüne geçebilirsiniz. Böylece çalışma saatlerinde motivasyonun daha da artmasını sağlayabilirsiniz. Gürsan Mobilya , ergonomik yapıdaki çalışma koltukları bakımından pek çok seçenek ve tasarımda modeller sunuyor. Sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı için bu konforu sağlayan tasarıma sahip mobilyalar, öncelikli olarak tercih edilmelidir.

Güneş Işığını Değerlendirin

Ofis dizaynı yaratılırken çalışanların motivasyonunu sağlamak açısından dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan bir diğeri de ofis içerisindeki aydınlatma ve güneş ışığının verimliliğidir. Doğal ışık kaynağı olan güneş ışığını verimli bir şekilde alan ofis düzeni; çalışanların motivasyonunu arttırması açısından oldukça etkilidir.

Bu nedenle çalışma alanlarını konumlandırırken, masanın güneş ışığını doğru bir açı ile almasına önem verilmelidir. Ofis dizaynı ve konumu uygunsa olabildiğince az aydınlatma kullanılmalı, doğal ışıktan faydalanılmalıdır. Böylece hem göz yormayan bir aydınlatma ofis dizaynı içerisinde sağlanmış olur hem de güneş ışığının pozitif ve enerji veren etkisinden faydalanılarak motivasyon sağlanmış olur.

Doğanın İzlerini Ofisinize Taşıyın

Doğanın dinlendiren ve sakinleştiren etkisini ofis dizaynına taşımak, çalışanların kendilerini, ofis yerine çalışmaktan mutlu olduğu bir alanda hissetmelerini sağlayacaktır. Doğanın ve yeşilin huzur ve dinginlik veren etkisini, bu renk tonlarını ofis içerisinde kullanarak ya da küçük ev bitkilerine yer vererek hissettirebilirsiniz.

Yeşilin kullanıldığı bir ofis dizaynı, çalışanların kendilerini huzur veren bir atmosfer içerisinde hissederek daha rahat çalışmalarını ve motivasyonlarını arttırmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle çalışma saatlerinde, çalışanların verdiği kısa molalarda görebilecekleri noktalara bu tarz ev bitkilerini konumlandırabilir, bambaşka bir ofis dizaynı yaratabilirsiniz.

Renklerin Gücünü Kullanın

Renklerin canlandırmadığı bir ofis dizaynı, çalışanların da motivasyonunu azaltacaktır. Doğru renklerin, uygun bir şekilde dağıtılarak ofis içerisinde kullanılması, verimli bir çalışma ortamı yaratmanıza katkı sağlayacaktır.

Çalıştığınız sektöre göre de renkleri tercih etmek, gözden kaçırılmaması gereken bir detaydır. Bu nedenle doğru renk seçimlerinde bulunmalı, ofisin dizaynına küçük dokunuşlarla hareket katılmalıdır. Parlak ve fazla göz alan renkler, çalışanların dikkatini dağıtacak ve konsantre olmalarını zorlaştıracaktır. Renkli ama daha pastel tonlarda farklı renkleri kullanmak çalışma alanını canlandırmanıza yardımcı olacaktır.