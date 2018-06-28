Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95807
ALTIN
186.281
DOLAR
4.6354
STERLİN
6.0655
EURO
5.3469
Astım hastaları spor yapabilir
Astım hastaları spor yapabilir
Genç okçulardan Avrupa rekoru
Genç okçulardan Avrupa rekoru
Turizmin ayrılmaz parçası
Turizmin ayrılmaz parçası
Borsa, güne düşüşle başladı
Borsa, güne düşüşle başladı
Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu
Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu

Çalışma Saatlerinde Motivasyonu Arttıracak Ofis Dizaynı

Ofis dizaynı oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli detayların başında, çalışma alanında tercih edilen ofis mobilyalarının ergonomik yapıda olması, aydınlatma tercihi ve ofisin güneş ışığını yeterli derece alması, alandaki sıcaklık ve çalışanların konforunu arttıracak diğer kriterler gelmektedir.

Çalışma Saatlerinde Motivasyonu Arttıracak Ofis Dizaynı

Ofis dizaynı oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli detayların başında, çalışma alanında tercih edilen ofis mobilyalarının ergonomik yapıda olması, aydınlatma tercihi ve ofisin güneş ışığını yeterli derece alması, alandaki sıcaklık ve çalışanların konforunu arttıracak diğer kriterler gelmektedir.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:47
0 Okunma
Çalışma Saatlerinde Motivasyonu Arttıracak Ofis Dizaynı

Motivasyonu destekleyen renklerin, ofis tasarımları oluşturulurken kullanılması da dikkat edilmesi gereken detaylardan biri oluyor. Ofis içerisinde doğanın rahatlatıcı etkisini hissettirecek renk tonlarına ya da kapalı alanlarda yetiştirmeye uygun ev bitkilerine yer vermek, uygulanabilecek bir başka adımdan biri. Ergonomik yapıda çalışma koltuğu, sağlam ve konforlu çalışma masası, dinlenme alanı için rahatlığı ile öne çıkan kanepe, ofis dizaynı için tercih edilecek mobilyalarda ilk sıralarda yer almalıdır. Ardından ofis dizaynını tamamlayan detaylar özenle seçilip ofis içerisinde uygulanmalıdır.

Ergonomik ve Konforlu Ofis Mobilyaları Tercih Edin

Çalışanların motivasyonunu tetikleyen en önemli faktörlerin başında sağlıklı hissetmelerini sağlayan ofis mobilyaları ile dizayn edilmiş bir ofis geliyor. Tüm gün boyunca masa başında çalışanlar için ergonomik yapıda olmayan, rahatsız formdaki çalışma koltuğu ve masa gibi mobilyalar; bel ve boyun ağrısı gibi sağlık problemleri oluşturabiliyor.

Çalışanların ofis içerisinde kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak tasarıma sahip mobilyalar tercih etmek bu nedenle önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Omurgayı tamamen saran forma sahip çalışma koltuğu tercih edebilir, gün boyunca masa başında hareketsiz bir şekilde çalışmanın getireceği; yorgunluk, boyun ağrısı ve bel ağrısı gibi sağlık problemlerinin önüne geçebilirsiniz. Böylece çalışma saatlerinde motivasyonun daha da artmasını sağlayabilirsiniz. Gürsan Mobilya, ergonomik yapıdaki çalışma koltukları bakımından pek çok seçenek ve tasarımda modeller sunuyor. Sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı için bu konforu sağlayan tasarıma sahip mobilyalar, öncelikli olarak tercih edilmelidir.

Güneş Işığını Değerlendirin

Ofis dizaynı yaratılırken çalışanların motivasyonunu sağlamak açısından dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan bir diğeri de ofis içerisindeki aydınlatma ve güneş ışığının verimliliğidir. Doğal ışık kaynağı olan güneş ışığını verimli bir şekilde alan ofis düzeni; çalışanların motivasyonunu arttırması açısından oldukça etkilidir.

Bu nedenle çalışma alanlarını konumlandırırken, masanın güneş ışığını doğru bir açı ile almasına önem verilmelidir. Ofis dizaynı ve konumu uygunsa olabildiğince az aydınlatma kullanılmalı, doğal ışıktan faydalanılmalıdır. Böylece hem göz yormayan bir aydınlatma ofis dizaynı içerisinde sağlanmış olur hem de güneş ışığının pozitif ve enerji veren etkisinden faydalanılarak motivasyon sağlanmış olur.

Doğanın İzlerini Ofisinize Taşıyın

Doğanın dinlendiren ve sakinleştiren etkisini ofis dizaynına taşımak, çalışanların kendilerini, ofis yerine çalışmaktan mutlu olduğu bir alanda hissetmelerini sağlayacaktır. Doğanın ve yeşilin huzur ve dinginlik veren etkisini, bu renk tonlarını ofis içerisinde kullanarak ya da küçük ev bitkilerine yer vererek hissettirebilirsiniz.

Yeşilin kullanıldığı bir ofis dizaynı, çalışanların kendilerini huzur veren bir atmosfer içerisinde hissederek daha rahat çalışmalarını ve motivasyonlarını arttırmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle çalışma saatlerinde, çalışanların verdiği kısa molalarda görebilecekleri noktalara bu tarz ev bitkilerini konumlandırabilir, bambaşka bir ofis dizaynı yaratabilirsiniz.

Renklerin Gücünü Kullanın

Renklerin canlandırmadığı bir ofis dizaynı, çalışanların da motivasyonunu azaltacaktır. Doğru renklerin, uygun bir şekilde dağıtılarak ofis içerisinde kullanılması, verimli bir çalışma ortamı yaratmanıza katkı sağlayacaktır.

Çalıştığınız sektöre göre de renkleri tercih etmek, gözden kaçırılmaması gereken bir detaydır. Bu nedenle doğru renk seçimlerinde bulunmalı, ofisin dizaynına küçük dokunuşlarla hareket katılmalıdır. Parlak ve fazla göz alan renkler, çalışanların dikkatini dağıtacak ve konsantre olmalarını zorlaştıracaktır. Renkli ama daha pastel tonlarda farklı renkleri kullanmak çalışma alanını canlandırmanıza yardımcı olacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ofis TasarımlarıGürsan Mobilya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Armoni Zebra Stor Modelleri
Armoni Zebra Stor Modelleri
Neden Online Toptan Gıda Alışverişi Yapmalısınız?
Neden Online Toptan Gıda Alışverişi Yapmalısınız?
Cilt Lekelerini Önlemeye Yardımcı Nofleck
Cilt Lekelerini Önlemeye Yardımcı Nofleck
Kalabalık Ailelelerin Kutlama Adresi Süsle.com.tr
Kalabalık Ailelelerin Kutlama Adresi Süsle.com.tr
Parti Süsleri ile Renkli Bir Parti Sizleri Bekliyor
Parti Süsleri ile Renkli Bir Parti Sizleri Bekliyor
SnapChat'in Artan Popülerliği ve Artan Riskleri
SnapChat'in Artan Popülerliği ve Artan Riskleri
Ev Sinema Salonlarında Hangi Tür Projeksiyon Perdesi Kullanılmalı?
Ev Sinema Salonlarında Hangi Tür Projeksiyon Perdesi Kullanılmalı?
Fit Blocker İle Zayıflama
Fit Blocker İle Zayıflama
Fame Ajans İle Profesyonel Oyunculuk Başvurusu
Fame Ajans İle Profesyonel Oyunculuk Başvurusu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ