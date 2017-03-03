Çağın Yeni Oyuncağı: Drone!

İngilizce karşılığı erkek arı olan drone, günümüz teknolojisinde geldiği boyutla, uzaktan yönetilebilen hava araçlarına verilen isim oldu. Bir nevi uzaktan kumandalı araba kullanmak gibi bir deneyim sunan drone modelleri, önceleri yalnızca askeri amaçlarla kullanılan araçlar olsa da, şimdilerde daha sık kullanılan ve daha kolay ulaşılabilen bir cihazdır. Havada çekim yapma yeteneği sayesinde dikkat çeken bu araçlar, meraklılarını drone fiyatları hakkında sorgu yapmaya da yöneltiyor.

Çağın yeni oyuncağı haline gelen Drone’lar, wi-fi bağlantısına sahip cihazlardır. Bu bağlantıları sayesinde uzaktan kumanda ile kontrol edilebilirler. Belirli bir mesafeye kadar uçuş gerçekleştirilen bu hava araçlarının en çok medya dünyasının ilgisini çektiği aşikâr. Gazeteciler için çekim yapma konusunda büyük kolaylık sunan bu cihazlar, belirli bir süre boyunca kuş bakışı video kaydı gerçekleştirip, fotoğraf çekimi yapabiliyor. Elbette iyi pozlar yakalayabilmek için direksiyon hâkimiyetini elde tutmak gerekiyor.

Drone Hangi Alanlarda Kullanılır?

Üst düzey teknoloji ürünü olan ve kullanım alanını her geçen gün yaygınlaştıran Drone’lar, her ne kadar TV dünyasının ilgisini üzerine çekmiş olsa da, pek çok alanda kullanılabiliyor. Özellikle organizasyon şirketleri tarafından kısa sürede benimsendiğini söylemek gerekir. Bir organizasyon alanında kuş bakışı çekim yapmak ciddi anlamda büyük bir maliyet sarf etmek anlamına gelir. Ancak bu uzaktan kumandalı hava aracı kullanımı söz konusu olduğunda ekonomik seviyelerde kalabilir. Drone fiyatları diğer türlü çekime göre ekonomik rakamlarda seyrettiği için, organizasyon şirketlerinin geneli, etkinlik alanlarında kuş bakışı çekim gerçekleştirmek için Drone kullanıyor.