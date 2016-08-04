Çağımızın Sorunu Bel Ve Boyun Fıtığı Tedavileri

Bu durumun en büyük nedeni, günlük hayatın içinde gerek evimizde gerekse iş yerimizde çalışırken, mecbur kaldığımız oturma pozisyonları ve yaşanan psikolojik durumlaryani strestir. Çağımızın çalışma koşullarındangenel olarak ‘’masa başı’’ diye tabir ettiğimiz işler bel fıtığı ve boyun fıtığı hastalıklarını daha çok tetikliyor.



Mecburen artık insanlar, bilgisayarların iş dünyasına girmesiyle birlikte oturarak ve devamlı başımızın çoğu zaman saatlerce bir yere odaklanarak çalışmasını zorunlu hale getiriyor. Elbette; boyun ve bel ağrılarının tek nedeni bu anlattıklarımız değildir. Yanlış oturma, uyku halindeki yanlış pozisyonlar ve bunların yanında stres, depresyon gibi ruhsal sorunlar da ağrı nedenleri olabilir. Ancak ağrı ve fıtık her ne kadar birbiriyle ilintili gibi olsa da farklı sağlık sorunlarıdır. Fıtık; Fıtığa neden olan sebeplerin önemli bir bölümü somut sorunlardır. Özellikle, ani boyun hareketleri veya çok hareketsizlik, düşme, sert boyun sarsılmaları vb. boyun fıtığına neden olan somut problemlerdendir. Bel fıtığı da özellikle, ağır kaldırma, aşırı vücut ağırlığı yani (obezite), hareketsizlik, mesleki faktörler (uzun süre oturma ve ayakta durma, ağır kaldırma, inşaat işleri vb.) gibi omurgayı zorlayan durumlar sonucu ortaya çıkar. Bel fıtığı tedavisi yöntemleri konusunda artık günümüzde kesin ve kalıcı iyileştirme yöntemleri mevcuttur. İlk önce doğru teşhis çok önemlidir. Ayaklardaki ağrı ve uyuşma, yürümekte zorluk, oturma kalkma gibi hareketlerdeki kısıtlanma hastalığın ilerlemeden önceki ilk safhasındaki sıkıntılardır. Hasta bu evrede, ağır kaldırmamalı, varsa fazla kilolarından kurtulması, çok oturmaması, ara ara yürüyüş yapması, bel bölgesini sıcak tutması, fırsat buldukça kaliteli bir yatakta istirahat etmesi gerekir. Eğer bu yöntemlerden sonra sorun devam ediyorsa, uzman kontrolünde sırasıyla fizik tedavi, iğne yâda lazer ile tedavi yöntemlerine başvurulur. Hala ağrılar devam ediyorsa ve güç kaybı, şiddetli ağrılar, bacakta incelme gibi hastalık ilerlemişse artık cerrahi müdahale gereklidir. Boyun fıtığı tedavisi yöntemlerinde ilk aşamada yine belirtiler çok önelidir. Boyunda kısıtlı hareket ve ağrı, el ve kollarda ağrı ve güç kaybı vb. sorunlar varsa, boyun fıtığıyla karşı karşıyayız demektir. Bu durumda, boyun bölgesini güçlendiren egzersizler, özellikle yürürken dik durmaya özen gösterme, ağır sporlardan uzak durma, yürüyüş, yüzme gibi hafif ama düzenli sporlar yapmak, en azından bizim yapabileceğim tedavi yöntemlerindendir. Eğer sorun büyükse bel fıtığında olduğu gibi, fizik tedavi ve ameliyat sırasıyla başvurulan yöntemler arasındadır.



Genel olarak düzenli spor yapmak, stresten uzak, sağlığa zararlı her türlü materyalleri hayatımızdan çıkartmak ilk ve öncelikli önlem ve tedavi yöntemidir.Ama en önemli konusunda uzmanMarmara Ağrı Merkezi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmek en doğru hareket olacaktır.