Büyük Göğüsler İçin Sütyen Seçimi Nasıl Yapılır?

Yaşanan sağlık sıkıntılarının yanı sıra kıyafet ve sütyen seçimi de oldukça zor olmaktadır. Fakat doğru sütyen ile bu sorunlar minimum seviyeye indirilmektedir. Büyük göğüslü kadınların sütyen seçiminde dikkat etmeleri gereken ilk şey satın alacakları sütyenin modeli ve özellikleridir. Sütyen seçiminde toparlayıcı olan modellere yönenilmesi çok daha doğru olacaktır. Büyük göğüslerin çoğunda ortak olan sorun sarkmalardır. Sarkma sorununun artmaması ve göğüslerin daha dik durması için bu tarz sütyenlerin satın alınması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta sütyenlerin üzerindeki dantel işlemelerdir. Bu tarz sütyenler piyasada sıklıkla görülen sütyenlerdir. Hepgiy sütyen danteli kişiye rahatsızlık hissi vererek büyük göğüslerde sıklıkla görülebilen mantar oluşumunu hızlandırmaktadır. Bu nedenle düz ve sade sütyenlere yönenilmesi gerekmektedir.

En çok kullanılan sütyen modelleri

Sütyen sadece tek bir modelle sınırlı değildir. Birçok farklı model vardır. Bu sütyenler kullanılacağı kıyafete göre değişiklik göstermektedir. Sütyen askılarının görünmemesi gereken durumlarda en çok tercih edilen sütyen modeli straplez sütyenlerdir. Bunun dışında sporda ya da hamilelik dönemlerinde tercih edilen sporcu sütyenleride yoğun talep görmektedir. Sporcu sütyenleri rahat yapısı ile evde rahat etmek isteyenleri bir numaralı tercihi olmaktadır. Dantelli ya da işlemeli sütyen modelleride bulunmaktadır. Bu tarz sütyenler günlük kullanıma uygun değildir. Genellikle özel günlerde kullanılmaktadır.

Yaş faktörüne göre en doğru sütyen seçimi