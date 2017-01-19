Burun Estetiği ile Hayatınızı Değiştirin!

Nişantaşı burun estetiği, burun estetiği sonrası Burun estetiği diğer bir adı ile rinoplasti en çok tercih edilen estetik operasyondur. Genellikle kaza ya da kanser gibi hastalıklardan dolayı burnu hasar alan ya da doğuştan burun biçimini beğenmeyen kişilere uygulanır. Yaygın olarak burun eti yani deviasyon ameliyatları ile birlikte yapılır. Burun yapısı yüze oranla geniş olan kişiler, burnu kemerli bir yapıya sahip olan kişiler, burnu büyük ve yayvan olan kişiler, burun delikleri geniş olan kişiler ve burun ucu düşük olan kişiler burun estetiği operasyonu olabilir. Esenkent ve Nişantaşı burun estetiği merkezi olan Mehmet Ersin Gönüllü Kliniği’nde uzman cerrah ve ekibi bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirir.

Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Burun estetiği ameliyatından önce doktor, hastayı muayene eder. Burun yapınızı inceler ve yüz şekli değerlendirilir. Burun kısmının nasıl görünmesini istediği ile bilgileri hasta, doktora aktarır. Fakat her burun şekli her yüz tipine uyumlu olmadığı için bu noktada doktorunuzun görüşleri ve tavsiyeleri önemlidir. Muayene sırasında burnun yeni görüntüsünü görmek isteyen hastalar için bilgisayarda hastanın fotoğrafındaki burun yapısı değiştirilir. Böylece görsel olarak hasta, ameliyattan sonra nasıl görüneceğine dair fikir edinir.

Burun estetiği ameliyatı lokal anestezi altında yapılır ve operasyon yaklaşık olarak 2 saat sürmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde gerekmedikçe burun içine tampon yerleştirilmez. Çok gerekli olan durumlarda en fazla iki gün tampon kullanılabilir. Ameliyattan sonra ağrı ve acı duyulması normaldir. Fakat doktorun önerdiği ağrı kesici ilaçlar bu ağrıları dindirmekte yeterli olacaktır. Burun estetiği operasyonu sonrası belirli zaman aralıklarında yüz bölgesine buz konarak soğuk kompres yapılmalıdır. Ameliyattan sonra göz çevresinde morarma ve yüzde genel olarak şişlikler belirecektir. Bu morarma ve şişlikler ameliyattan iki hafta sonra kaybolur. Ameliyat sonrası en az iki hafta sigara içilmemesi önerilir. Hasta 1 hafta içinde günlük hayatına dönebilir. Bu dönemde burun bölgesi hassas olacağı için olası darbelere karşı korunması gerekir. Bunun dışında operasyondan sonra yüz bölgesine en az 3 ay güneş koruyucu krem sürüp dışarı çıkmak önemlidir.

Burun ameliyatından sonra birkaç ay ağır ev işleri yapmak, öne eğilmek ve spor yapmak gibi aktivitelerden uzak durulması gerekir. Yüzdeki şişlikler ameliyattan 10 gün sonra yüzdeki ödem yok olur. Burun bölgesindeki şişlikler ise 2 ayda tam olarak geçmektedir. Burnun tam şeklini alması yaklaşık olarak 1 yıl sürmektedir. Bu süreçte hasta, doktorun önerdiği biçimde burun masajlarını düzenli olarak yapmalı ve ağır gözlükler takmaktan kaçınmalıdır.