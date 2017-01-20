Bueno Shoes ile En Güzel Ayakkabı Modelleri Sizin Olsun

Örneğin bir kadın vitrinde gördüğü ayakkabıya sahip olamazsa rüyalarında bile görebilir. Ayakkabı modelleri bayanların en çok sahip olmak istedikleri ürünlerdir. Her yeni gün binlerce farklı model seçeneği ile karşımıza çıkan ayakkabılar gerçekten de karşı konulmaz güzelliklere sahipler… Bayan ayakkabı modelleri ve fiyatları hakkında bilgi almak için Bueno Shoes internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 2017 ayakkabı modelleri topuklu ve topuksuz seçenekleri ile vitrinlerde yerlerini aldı. Bu sezonun en trendy ayakkabı modellerini öğrenmek ister misiniz?

2017 Yılı Ayakkabı Modelleri ve Yükselen Trendler

Bu sezon ayakkabı modellerini domine edecek topuklar abartılı bir seyir izliyor. Ya chunky denilen çok kalın topuklar ya da çivi denilen çok ince ve sivri topuklar ön plana çıkıyor. Çivi topuklu ayakkabılar hem konforlu hem de şık bir alternatif sunuyor. Kısa olan çivi topuklu ayakkabı modelleri , ofis şıklığı için ideal türlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Çiçeklerin en güzel renklerinden ve desenlerinden ilham alınarak dizayn edilen floral desenli ayakkabılar adeta bir sanat eseri gibi görünüyor. İddialı, büyüleyici ve özgün olmayı seven kadınlar çiçek figürlü nakışlı ve işlemeli ayakkabı modelleri ile girdikleri ortamda gözler üzerine çevriliyor.

Keyifli ve kreatif modelleri ile bu yıl dünyaca ünlü ayakkabı tasarımcıları podyumlara adeta damgasını vurdu. Enteresan, ezberleri bozan ve şaşırtıcı tasarımlı ayakkabı modelleri vitrinlerde çoktan yerini aldı bile…

Son iki yıldır yükselişe geçen diz üstü çizmeler bu yıl artık zirveye oynuyor. Stil ve gusto sahibi, ince zevkleri bulunan kadınların tercihi olan diz üstü çizmeler, nefes kesici ve vamp bir havayı stilinize ekliyor. Mini etek ve şortlar ile tamamlayabileceğiniz diz üstü çizmeleri, mus ya da opak çoraplar ile kullanabilirsiniz. Soğuk havalarda sizi sıcak tutan bu modeller şıklığınızı doruklara çıkaracak.

Sivri burunlu ayakkabılar, çekici ve cazibeli görünümleriyle ayak seslerini baskın hale getiriyor. Bu ayakkabı modellerinin sivri burun kısmı kadınlara maskülenlik kazandırırken, topuk kısmı feminenliğe davet ediyor. Dandy look ve androjen görünümler için ideal olan sivri burunlu ayakkabılar önümüzdeki yıllarda ayakkabı modasını domine edecek gibi görünüyor.