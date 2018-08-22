Buca Vaillant Kombi Servisi

Kombi bakım ve onarımlarının zamanında yapılması enerji tasarrufu sağladığı gibi kombinin ömrünü de uzatmakta ve dolasıyla da kombinizin verimini artırmaktadır. Uzmanlar kombilerin belirli aralıklarla bakımlarının yaptırılmasının kombi ömrünü uzattığını ve yakıtta %25 tasarruf sağladığını belirtmektedirler. Kombiniz herhangi bir arıza uyarısı vermeden mutlaka altı ayda bir ya da mutlaka yılda bir kez bakımını yaptırmanızı öneriyoruz.

Buca Vaillant Servisi

İzmir Vaillant Servisi Buca bölgesinde müşterilerine hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz; kombi bakımı, kombi tamiri, petek temizliği, petek bakımı, parça değişimi ve kombi montajı şeklindedir. Buca Vaillant Servisi profesyonel kombi teknik servis hizmeti sunmaktadır. Uzman ve alanında eğitim almış ekiplerimizle aldığınız randevu gününde ve saatinde evinize ya da iş yerinize ziyaret gerçekleştirerek problemlerinizi kısa sürede çözüme kavuşturmaktayız.

Kombi Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?