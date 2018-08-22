Buca Vaillant Kombi Servisi

Kombi bakım ve onarımlarının zamanında yapılması enerji tasarrufu sağladığı gibi kombinin ömrünü de uzatmakta ve dolasıyla da kombinizin verimini artırmaktadır. Uzmanlar kombilerin belirli aralıklarla bakımlarının yaptırılmasının kombi ömrünü uzattığını ve yakıtta %25 tasarruf sağladığını belirtmektedirler. Kombiniz herhangi bir arıza uyarısı vermeden mutlaka altı ayda bir ya da mutlaka yılda bir kez bakımını yaptırmanızı öneriyoruz.
Buca Vaillant Servisi
İzmir Vaillant Servisi Buca bölgesinde müşterilerine hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz; kombi bakımı, kombi tamiri, petek temizliği, petek bakımı, parça değişimi ve kombi montajı şeklindedir. Buca Vaillant Servisi profesyonel kombi teknik servis hizmeti sunmaktadır. Uzman ve alanında eğitim almış ekiplerimizle aldığınız randevu gününde ve saatinde evinize ya da iş yerinize ziyaret gerçekleştirerek problemlerinizi kısa sürede çözüme kavuşturmaktayız.
Kombi Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?
Kombinizin kullanımı konusunda servisimizden müşteri hizmetlerimizi arayarak ya da bizden bakım, onarım ve montaj hizmeti aldığınız esnada ayrıntılı bilgi almanızı öneriyoruz. Kombinizi doğru kullanmanız kombinizin ömrünü uzatacak ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Buca Kombi Tamircisi olarak kombi bakımını uzman servislere yaptırmanızı tavsiye etmekteyiz. Kombi bakımında izlenecek yollar şu şekildedir: 1.Öncelikle kombide bulunan su boşaltılmalıdır. 2.Genleşme tankı ve gaz kesme sistemi kontrol edilmelidir. 3.Brülör içi, fan ve kalorifer dönüş filtresi temizlenmelidir. 4.Kombini gaz sızdırıp sızdırmadığı kontrol edilmelidir. 5.Yoğuşma haznesi ve kalorifer gidiş hattında bulunan filtre çıkarılarak temizlenmelidir. Tüm bu işlemleri evde kendinizin yapması tehlikelerin oluşmasına yol açabileceğinden İzmir Buca Vaillant olarak işi uzmanına bırakmanızı öneriyoruz. Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz? Servisimiz 7/24 kombi bakım, arıza ve montaj hizmeti vermektedir. Çağrı merkezimizden bizlere ulaşarak destek alabilir, bakım ve onarım hizmeti için randevu talep edebilirsiniz. İzmir Buca Vaillant kombileriniz için çözüm önerileri sunmaktayız. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmamız siz müşterilerimizin güvenilir ve hızlı hizmet alması için çaba sarf ediyoruz. İzmir Buca Vaillant Servisi olarak hizmet öncesi ve sonrasında bize ulaşarak talep, istek ve önerilerinizi bize bildirmenizden memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Web sitemizden servisimizle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmanız mümkündür. İzmir Vaillant Servisi Buca bölgesinde sizlere çözüm önerileri sunmaya hazırız. İnternet sitemizi ziyaret ederek hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilir ve ofisimize gelerek de randevu talep edebilirsiniz.
Önce Vatan Gazetesi