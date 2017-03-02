Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89641
ALTIN
147.970
DOLAR
3.6966
STERLIN
4.5390
EURO
3.8969
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Doğu'da havalar ısınıyor
Doğu'da havalar ısınıyor
Aşiretlerden 'evet' kararı
Aşiretlerden 'evet' kararı
MHP 9 ilde miting yapacak
MHP 9 ilde miting yapacak

Buat Klemensleri Elektrik Tesisatının Güvencesi

Elektrik tesisatlarının en önemli bileşenlerinden biri şüphesiz buat klemensleridir.

Buat Klemensleri Elektrik Tesisatının Güvencesi

Elektrik tesisatlarının en önemli bileşenlerinden biri şüphesiz buat klemensleridir.

02 Mart 2017 Perşembe 11:20
10 Okunma
Buat Klemensleri Elektrik Tesisatının Güvencesi

Buat klemensleri hızlı ve kolay bir şekilde bizlere bağlantı imkanı verir. Ancak tesisatlarda zararlarda genelde zararlar buat klemenslerinden ötürü oluşur. Bu nedenle buat klemensleri seçilirken kesinlikle kaliteye önem verilmelidir.

Bir diğer önemli durumsa her buat klemensinde dikkat edilmesi TSE ve ISO belgelerine sahip olmasıdır. İyi bir buat klemensi, yüksek sıcaklık değerlerine sahiptir. Bunun yanında her klemens yaysız bağlantı teknolojisine sahip olmalıdır.

Vidalı klemens bakım gerektirmesi, işçiliğinin zor olması ve paslanması gibi nedenlerle terketmemiz gereken bir teknolojidir. Vida teknolojisi ayrıca ustanın sıkma beceresine sahiptir. Bu nedenle yaylı bağlantı sadece oradaki tork değerine sahiptir. Sabit tork değeri ne vidayı az ne de az sıkar. Yine buat klemenslerinde gevşemeler zamanla tesisatda yangına neden olabilir.

Yine kullanılan plastik oldukça zararlı olabilir. Klemenslerde kullanılan plastic yanmaz ve yapışmaz olmalıdır. Buna göre CE belgesi olup olmadığını kesinlikle üretici firmadan sorulmalıdır. Aksi halde yanan ve zehirli gaz çıkartan ürünler ortaya çıkabilir.

Klemenslerde unutulmaması gereken bir diğer önemli unsursa, klemensde kullanılan bakır değerleridir. Bazı üretici firmalar ne yazık ki; bakır yerine kalay kullanmakta ve üretim maliyetlerini aşağı çektiğini düşünmektedir. Kalay kullanımı nedeniyle de ne yazık ki; gerilim düşümü yaşanmaktadır. Bunun önüne geçmek için %100 bakır kullanan markalar tercih edilmelidir. Yine buat klemenslerinde boyut oldukça önemlidir. Doğru boyut size hem yer hem de avantaj sağlar. Hızlı ve kolay bir şekilde sizlere montaj imkanı sağlar. Özellikle yer sıkıntısı olan elektrik tesisatlarında küçük seri buat klemenslerini öneriyoruz.

Kaynak: http://elmarkplus.com.tr/buat-klemensi/

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Buat Klemensi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kupa Maçları Burada
Kupa Maçları Burada
Sedat Sönmez: Yaşam Ünitesi Sayesinde Madenciler Yaşama Bağlanıyor
Sedat Sönmez: Yaşam Ünitesi Sayesinde Madenciler Yaşama Bağlanıyor
Dış Mekan Led Ekran Hizmeti
Dış Mekan Led Ekran Hizmeti
Tüm Pınar Şems Ürünleri Uygun Fiyatlara Burada
Tüm Pınar Şems Ürünleri Uygun Fiyatlara Burada
Günlük Tüketilmesi Gereken Besinler
Günlük Tüketilmesi Gereken Besinler
İzmir araç kiralama Fiyatları
İzmir araç kiralama Fiyatları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ