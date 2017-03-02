Buat Klemensleri Elektrik Tesisatının Güvencesi

Buat klemensleri hızlı ve kolay bir şekilde bizlere bağlantı imkanı verir. Ancak tesisatlarda zararlarda genelde zararlar buat klemenslerinden ötürü oluşur. Bu nedenle buat klemensleri seçilirken kesinlikle kaliteye önem verilmelidir.

Bir diğer önemli durumsa her buat klemensinde dikkat edilmesi TSE ve ISO belgelerine sahip olmasıdır. İyi bir buat klemensi, yüksek sıcaklık değerlerine sahiptir. Bunun yanında her klemens yaysız bağlantı teknolojisine sahip olmalıdır.

Vidalı klemens bakım gerektirmesi, işçiliğinin zor olması ve paslanması gibi nedenlerle terketmemiz gereken bir teknolojidir. Vida teknolojisi ayrıca ustanın sıkma beceresine sahiptir. Bu nedenle yaylı bağlantı sadece oradaki tork değerine sahiptir. Sabit tork değeri ne vidayı az ne de az sıkar. Yine buat klemenslerinde gevşemeler zamanla tesisatda yangına neden olabilir.

Yine kullanılan plastik oldukça zararlı olabilir. Klemenslerde kullanılan plastic yanmaz ve yapışmaz olmalıdır. Buna göre CE belgesi olup olmadığını kesinlikle üretici firmadan sorulmalıdır. Aksi halde yanan ve zehirli gaz çıkartan ürünler ortaya çıkabilir.

Klemenslerde unutulmaması gereken bir diğer önemli unsursa, klemensde kullanılan bakır değerleridir. Bazı üretici firmalar ne yazık ki; bakır yerine kalay kullanmakta ve üretim maliyetlerini aşağı çektiğini düşünmektedir. Kalay kullanımı nedeniyle de ne yazık ki; gerilim düşümü yaşanmaktadır. Bunun önüne geçmek için %100 bakır kullanan markalar tercih edilmelidir. Yine buat klemenslerinde boyut oldukça önemlidir. Doğru boyut size hem yer hem de avantaj sağlar. Hızlı ve kolay bir şekilde sizlere montaj imkanı sağlar. Özellikle yer sıkıntısı olan elektrik tesisatlarında küçük seri buat klemenslerini öneriyoruz.