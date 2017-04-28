Bu Baharın En Kullanışlı & Ucuz Moda Kıyafetleri

2017 bahar modası, eski giysi modellerinden esinlenen vintage giysilerden tutunda, yenilikçi birçok akımın harmanlanması ile oluşmuştur. Sezonun modasını yansıtan giysi modellerini tasarlayıp üreten firmalardan, yılın moda giysilerini kolayca bulmak mümkündür. Dünyaca ünlü tasarımcıların hazırladığı birçok giysinin aynısını veya benzerini, gayet hesaplı şekilde edinme şansı bulunur. Bahar modasının en hesaplı giysilerini barındıran, üstelik indirim kuponları sayesinde gardırobunuza yeni parçalar katma şansı veren hesaplı moda siteleri , cebinizi ferahlatacak ve alışverişinizi bir zevke dönüştürecektir. 2017 bahar modasının en kullanışlı kıyafetleri, şu şekilde sıralanabilir;

Şifon Elbiseler

Geçmişte daha çok gece giysilerinde tercih edilen şifon, 2017 bahar modasının en sık kullanılan kumaşları arasında yer alır. Düz renk veya desenli şifon; gündüz giyilen maksi veya mini elbiselerde, gömleklerde hatta desenli pantolonlarda rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle iri çiçek desenli şifon kumaştan, kır düğünü ve davetlerde kullanılmak üzere bir birinden şık giysiler üretilmektedir. Hemen her markanın defilesinde bulunan şifon çiçek desenli elbiseleri, bir parça sporlaştırarak gündüz kombini olarak kullanmak da mümkündür. Bu sevimli elbiselere spor hava kazandırmak için, beraberinde heybe şeklinde bir çanta ve kot mont kullanmak yeterli olur.

Omzu Açık Bluz Ve Elbiseler

2017 bahar aylarında sıkça kullanılan diğer moda detayı ise omzu açıkta bırakan bir birinden şık gömlek ve elbiselerdir. Hatta bu sezon, omzu açıkta bırakan şık gelinlik modellerine de rastlamak mümkündür. Şifon kumaştan üretilen omzu açık gömlekler, eskitilmiş ve yırtık streç kot pantolonlar ile dikkat çekici bir görüntü kazanır. Gece eğlencelerinde kullanılan omzu açık gömlekler ile stiletto tarzı ayakkabılar, gündüz gezmeleri için ise babet veya postal çeşitleri kullanılabilir.

Askeri Kıyafetler

Sokak modasında sıkça tercih edilen askeri giysiler ve asker postalları, bahar aylarında da fazlası ile karşımıza çıkmaktadır. Hatta apoletli veya kamuflaj gömlek ve gömlek elbiselerden edinerek, düz renk giysiler ile tamamlamak mümkündür. Feminen bir tarz yaratmak isteyen kadınlar, ucuz askeri giysilerin değişik versiyonlarını sanal mağazalarda rahatlıkla bulabilir.

Payetli Elbiseler

Ödül törenlerinde, kırmızı halı şıklığının tamamlayıcısı olan payetler, günümüzde gece giysilerinin çoğunda kullanılmaktadır. Renkli pul ve payetler ile süslenen parlak ve dikkat çekici giysiler, tek bant sade ayakkabılar ve minik bir çanta ile sizi gecenin en şık kadınları arasına taşır. Fakat gösterişli olan bu giysiler ile sade saç ve makyaj kullanmak, elbiseyi ön plana çıkartmak gerekir. Sanal ortamdan marka giysilerin satışını yapan firmalar sayesinde, payetli elbise çeşitlerine oldukça hesaplı şekilde ulaşma şansı bulunur.

Fırfırlı Giysiler

2017 Bahar ve Yaz modasında sıkça kullanılan fırfır, bazen kollarda, bazen ise yakada yer alır. Sıradan giysileri çok daha alımlı gösteren fırfır detayı, genellikle ince kumaştan üretilen giysi modellerinde mevcuttur. Kalın kumaşta kat kat görüntü sergileyen fırfırlar, ince ve dökümlü kumaş sayesinde daha sade ve gösterişli hale dönüşür. Elbisenin tamamında kullanılan fırfırlar ise zayıf kadınlar için ideal olacaktır.

Şeffaf Giysiler

İçinde küçük bir astar ile kullanılan ama vücut hatlarını büyük oranda belli eden şeffaf gömlek ve elbiseler, bazen dantel bazen şifon kumaştan üretilir. Gece eğlenceleri için maksi boylarda dantel şeffaf elbiselerden, gündüz gezmeleri için ise şifon şeffaf elbise veya eteklerden edinmek mümkündür.

Kısa Bluzlar

Göbeği açıkta bırakan gömlek ve tişört çeşitlerinden, 2017 bahar aylarında sıkça görmekteyiz. Özellikle sloganlı tişörtler ile kot ve kumaş pantolonları hatta kalem veya tütü etekleri kombinlemek mümkündür. Asimetrik kesim göbeği açıkta bırakan kısa gömlekler, farklı giyinmeyi tercih eden genç kızlar tarafından sıkça tercih edilir. Sıradan bir pantolonu dahi oldukça gösterişli hale dönüştüren asimetrik kısa gömlekler, fiziğine güvenen kadınlar için ideal tercih olacaktır. 2017 bahar modasında, farklı renk ve modelde üretilmiş kısa bluz çeşitleri fazlası ile mevcuttur.

Tulumlar

Kullanım kolaylığı nedeni ile her mevsim için ideal olan tulumlar, bu sezon daha fazla renk ve model seçeneği ile karşımıza çıkmaktadır. Hemen her firmanın vitrininde yer alan düz veya desenli tulum modellerinden hesaplı şekilde edinmek mümkündür. Gece giysileri için şifon kumaştan üretilmiş abiye tulum çeşitleri, gündüz için ise keten tulum çeşitleri önerilir.

Volanlı Kollar

2017 bahar modasında kullanılan volanlı kol kesimi; dar elbiseleri daha alımlı, sade gömlekleri daha sıra dışı hale dönüştürür. Bakışları giysinin kol bölgesine toplayan çocuksu kol detayları bulunan bu giysileri, birçok firmadan oldukça hesaplı şekilde edinmek mümkündür.

Vatkalı Giysiler

1980 yılından kalma geniş vatkalar, bu sezon yine birçok giyside kullanılmaktadır. Özellikle dar ve düşük omuz yapısına sahip kadınlar için hayat kurtarıcı olan vatka, gömlek ve ceketlerde kullanıldığında çok daha asil görüntü ortaya çıkartır.