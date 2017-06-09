Çünkü yurt dışı eğitimi tercih eden gençlerin favorisi olabilecek pek çok bölüm Bosna Hersek üniversiteleri ilahiyat bünyesinde mevcut ve aynı zamanda bu bölgede okumak özellikle Türkiye’den giden gençler için oldukça avantajlı olabiliyor. Bilindiği gibi bu coğrafyanın kültürü Türk kültürü ile oldukça benzeyen yönlere sahip. Türkiye’den giden gençler bu noktada herhangi bir problem yaşamadan hemen ülkeye adapte olabiliyorlar.

Bosna Hersek Üniversitesi Bölümleri Neler?

Eğer tercihinizi Bosna Hersek Üniversitesi dgs yönünde kullanırsanız onlarca farklı bölüm arasından ilgi duyduğunuz alanı seçebilirsiniz. Son derece köklü bir yapıya sahip olan üniversitede Türk gençlerin en çok tercih ettikleri bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık

Mimarlık, Elektrik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği, Veterinerlik, Ekonomi ve Yönetim, Gazetecilik

Hukuk, Felsefe, Pedagoji, Psikoloji, Fizyoterapi, Hemşirelik

Ülkede yer alan diğer üniversitelerde de farklı bölümler yer aldığından neredeyse her gencin eğitim almak istediği alanı seçebilme imkanı mümkün olabiliyor. Gençlerin dikkatini çeken bir diğer özellik ise Bosnada eğitim fiyatları almak için herhangi bir sınava girmeye gerek olmamasıdır. Sınavsız giriş yapılabilen üniversitelerden olması, bu ülkede eğitim almak isteyenlerin sayısının da her geçen yıl ciddi oranda artmasını beraberinde getirebiliyor.

Bosna’da eğer İngilizce eğitim vermeyen bir bölümü tercih etmezseniz, 1 yıl Boşnakça eğitimi almak zorunda oluyorsunuz. Ancak Boşnakça dilinde binlerce Türkçe kelime bulunduğundan öğrenciler bu süre içerisinde kolaylıkla ülkenin dilini öğrenebiliyor. Dilbilgisi bakımından da zorlanmadan bir yabancı dil öğrenme şansını elde edebiliyorlar. Eğer Bosna Hersek üniversiteleri içerisinde İngilizce eğitim alınan bir bölümü seçerseniz bu durumda yine dil sorunu yaşamıyorsunuz. Yine aynı şekilde 1 yıl boyunca İngilizce eğitimi alabiliyor ve meslek eğitimine daha sonra geçiş yapabiliyorsunuz. Üstelik belirli bir düzeyde İngilizce biliyor olmanıza da gerek kalmıyor.

Ülkede eğitim almak için mutlaka çok yüksek bir bütçe ayrılması da gerekmiyor. Pek çok Avrupa ülkesi ile kıyaslandığında Bosna Hersek Üniversitesi eğitimi için 600 Euro’dan başlayan rakamlarla bir bütçe ayrılması yeterli olabiliyor. Aynı zamanda Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan geri ödemeli burs alma imkanına da sahip olabiliyorsunuz. Ülkede yeme içme ya da barınma gibi ihtiyaçlar için de makul bir bütçe yeterli oluyor.

Bu arada Bosnada eğitim aldığınızda Europss mavi diploma alabiliyorsunuz. Bu diploma Türkiye’de YÖK tarafından tanınıyor ve dolayısıyla ekstra bir eğitim almanıza gerek kalmadan üniversite mezunu olarak ülkenize geri dönebiliyorsunuz. Bosna Hersek üniversiteleri öğrencilere oldukça geniş bir sosyal imkan yelpazesi sunan eğitim kurumları arasında yer alıyor. Sadece bilgiye değil aynı zamanda beceriye de dayalı bir eğitim alan gençler kendilerine mesleki açıdan da güvenen bireyler olarak mezun oluyor.