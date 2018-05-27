Boşanırken de Anlaşmaya Çalışmalıyız

Evet, büyük heyecanlarla, ümitlerle başlayan evliliklerde maalesef ki çeşitli sebeplerle bitebiliyor. Ve boşanma yolculuğu çiftler arasında başlıyor. Ne yazık ki boşanmalar evlilikler kadar tatlı ve uyumlu olmuyor. Tarafların yıllar içerisinde birbirlerine karşı değişen tavrı, varsa çocukların kimde kalacağı, kal paylaşımı derken boşanma uzun ve sancılı bir sürece dönüyor. Ama bu süreci hem kısa hem de sancısız atlatmak mümkün. Nasıl mı? Anlaşmalı boşanma diye bir sistem var. Tarafların mal kavgası, çocukların velayeti, nafaka derken hem ayrılacak çiftler hem de çocuklar büyük bir psikoloji eziyete maruz kalıyor. Ama anlaşmalı boşanma davası sayesinde 2 tarata mahkemede, davadan önce ne yapacağını, ne gibi bir sonuç alacağını biliyor. Bu sebeple boşanma davaları uzamazken, taraflar sosyal hayatlarına daha kolay adapte oluyor. Anlaşmalı boşanma için uygun bir avukat bulduğunuzdan emin olursanız, sonuçlarından memnun olma olasılığınız daha yüksek olur. Sonuçta evlilik kutsal bir müessesedir. Kimse boşanmak için evlenmez. Ayrılık taraflara yeni bir hayat sunmuş olsa da, ayrılık gerçekleştikten sonra insanlar kısa sürede yeni hayatlarına maalesef ki uyum sağlayamıyorlar. Hele bir de çocuklar bu sürece dahil oldu mu tartışmalı, çekişmeli ayrılıkların en çok yara alanı onlar olur.

Sizler eğer evliliğinizde mutlu değilseniz, her yolu deneyip yine de çözüm alamadıysanız, iki tarafta birbirinden kesinlikle ayrılmak istiyorsa, o zaman boşanma kaçınılmazdır. Bu evlilik hem çiftlere hem de çocuklara zarar verir hale gelmiştir. Ama ayrılıklar en sakin halde olmalıdır. Gerek sizin, gerekse eşinizin sakin psikoloji ile kalması varsa çocuklarınız için en güvenli yol olacaktır. Sizler anlaşmalı boşanma ile bir inat uğruna ayrılık sürecinin en kötü hale gelmesini ve eşinizle geçirmiş olduğunuz evli zamanların katili olmuyorsunuz. Evet, evlenmek kadar boşanmak da normal. Hiçbir evliliğin boşanmayla sonuçlanmasını temenni etmiyoruz. Ama boşanmakta artık şart olduysa ilk önce anlaşmalı boşanma yolunu deneyin diyoruz.