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Borsa ve Borsa Nedir ? İşlemler Nasıl Yapılır ?

Borsa ve borsa nedir, hisse senedi analiz ve borsada nasıl yatırım yapılır gibi sorularınızı bu yazımızda yanıtlıyoruz..

Borsa ve Borsa Nedir ? İşlemler Nasıl Yapılır ?

Borsa ve borsa nedir, hisse senedi analiz ve borsada nasıl yatırım yapılır gibi sorularınızı bu yazımızda yanıtlıyoruz..

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:02
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Borsa ve Borsa Nedir ? İşlemler Nasıl Yapılır ?
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Sadece anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunlarla kurulmuş olan kurumlar bu konuda yetkilidir. Yetkili şirketlerin halka arz edilmesi ile ve borsaya kayıt yaptırmalara ile hisselerinin alınıp satılması mümkün hale gelmektedir.Anonim ile sermaye şirketleri ortakları, sermaye paylarını belgelemek için kıymetli kağıt verirler bu kıymetli kağıtlara hisse senedi ismi verilir. Hisse senedi analiz ise bu kağıtların takip edilmesi, analiz edilmesi işlemidir. Burada önemli olan husus her şirketin bu konuda yetkisinin olmamasıdır.

Her ne kadar bu yazımızda borsa ve borsa nedir?, hisse senedi analiz ve borsada nasıl yatırım yapılır? gibi sorularınıza yanıtlar aramaya çalışsak da, borsaya yeni başlayanlar için ve borsacılar için en doğru ve güvenilir bilgilerin bulunduğu www.borsaegitim.com sitesini takip edebilirsiniz. Gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler için bu siteyi takip edin.

Borsa konusu biraz karışık gibi gelebilir. Ancak biraz araştırma yapıldığında ve iyi sitelerden ya da kurumlardan destek alındığında, yönlendirmelerini direk uygulamak yerine kendi analizlerinizi de katarak bir planlama yaptığınızda bu kadar karışık olmadığını görebilirsiniz.

Hisse senetlerinin, hamiline ve nama yazılı, adi ve imtiyazlı, bedelli ve bedelsiz, primli ve primsiz gibi çeşitleri bulunmaktadır. Hamiline ve nama yazılı hisse senetleri denildiğinde akla hisse senedinin kime yazıldığı gelmelidir. Yani bir kişi adına düzenlenmiş olan senetler nama, o hisse senedini elinde bulunduran kişiye ise hamiline ismi verilmektedir. Hamiline yazılmış hisse senetlerinin işlem göre bilmesi için beyaz ciro ile devrine karar verilmiş olması gerekir.

Bu anlatılanlardan sonra borsa ve borsa nedir ? sorusunu bir nebze yanıtlamış bulunuyoruz. Şimdi ise borsada nasıl yatırım yapılır ? sorusuna geçmek istiyoruz. İşte yukarıda anlatıldığı şekilde hisse senetlerinin analiz edilmesi ile kafanızda bir takım planlamalar oluşturursunuz. Planınıza uyan ve yatırım yapmaya değer gördüğünüz hisse senedine istediğiniz oranda yatırım yapabilirsiniz.

Borsada yatırım için alt limit ya da üst limit sınırlaması bulunmaz. Bu tamamen sizin bütçenize ve planlamanıza göre şekillenen bir durumdur. Daha fazla bilgi için borsaegitim.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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