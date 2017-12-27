Borsa ve Borsa Nedir ? İşlemler Nasıl Yapılır ?

Sadece anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunlarla kurulmuş olan kurumlar bu konuda yetkilidir. Yetkili şirketlerin halka arz edilmesi ile ve borsaya kayıt yaptırmalara ile hisselerinin alınıp satılması mümkün hale gelmektedir.Anonim ile sermaye şirketleri ortakları, sermaye paylarını belgelemek için kıymetli kağıt verirler bu kıymetli kağıtlara hisse senedi ismi verilir. Hisse senedi analiz ise bu kağıtların takip edilmesi, analiz edilmesi işlemidir. Burada önemli olan husus her şirketin bu konuda yetkisinin olmamasıdır.

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Borsa konusu biraz karışık gibi gelebilir. Ancak biraz araştırma yapıldığında ve iyi sitelerden ya da kurumlardan destek alındığında, yönlendirmelerini direk uygulamak yerine kendi analizlerinizi de katarak bir planlama yaptığınızda bu kadar karışık olmadığını görebilirsiniz.

Hisse senetlerinin, hamiline ve nama yazılı, adi ve imtiyazlı, bedelli ve bedelsiz, primli ve primsiz gibi çeşitleri bulunmaktadır. Hamiline ve nama yazılı hisse senetleri denildiğinde akla hisse senedinin kime yazıldığı gelmelidir. Yani bir kişi adına düzenlenmiş olan senetler nama, o hisse senedini elinde bulunduran kişiye ise hamiline ismi verilmektedir. Hamiline yazılmış hisse senetlerinin işlem göre bilmesi için beyaz ciro ile devrine karar verilmiş olması gerekir.

Bu anlatılanlardan sonra borsa ve borsa nedir ? sorusunu bir nebze yanıtlamış bulunuyoruz. Şimdi ise borsada nasıl yatırım yapılır ? sorusuna geçmek istiyoruz. İşte yukarıda anlatıldığı şekilde hisse senetlerinin analiz edilmesi ile kafanızda bir takım planlamalar oluşturursunuz. Planınıza uyan ve yatırım yapmaya değer gördüğünüz hisse senedine istediğiniz oranda yatırım yapabilirsiniz.

Borsada yatırım için alt limit ya da üst limit sınırlaması bulunmaz. Bu tamamen sizin bütçenize ve planlamanıza göre şekillenen bir durumdur. Daha fazla bilgi için borsaegitim.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.