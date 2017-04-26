Boğaz Taksi ile Boğazda Şirket Toplantısı Fırsatı

İstanbul’u kuzey ve güney doğrultusunda Anadolu ve Asya Yakası olarak bölen bu boğaz üzerinde yapılan tekne turları ile boğazın ve İstanbul’un pek çok güzelliği kısa süreler içerisinde görülebilmektedir. Tekne turları ile son yıllarda pek çok organizasyonun düzenlenmesinde önemli etkinlikler yapılabiliyor. İstanbul birçok kurumun ve kuruluşun merkezini bulunduran bir şehir olması itibariyle sanayi ve ticaret merkezi olmasının yanında hizmet sektörünün de oldukça geliştiği bir şehirdir. Bu sebeple şehre gelen pek çok kişi arasında fazla sayıda iş yapmak üzere İstanbul’daki firmalara gelmiş kişiler de bulunmaktadır. İstanbul’daki firmalar ise bu kişileri en güzel şekilde ağırlayabilmek ve müşterilerini memnun edebilmek için düzenledikleri farklı toplantılar ile onların ilgilerini çekmeye çalışıyorlar. Yeni bir iş anlaşması yapılacak kişilerle bir toplantı düzenlenmesi söz konusu olduğunda en yaratıcı toplantı mekanı fikirlerinden olan Teknede Toplanı ile çok verimli toplantılar düzenlenebilmektedir. Boğazın tüm güzelliklerinin yapılan yolculuklar sırasında görülebildiği bu geziler sırasında toplantıdaki kişilerin de çalışma verimleri artacak ve daha başarılı sonuçlar elde edilebilen toplantılar gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca iş birliği yapılacak hem yerli hem de yabancı iş insanlarının ikna edilmesi açısından da boğazda teknelerde yapılan bir iş toplantısı oldukça olumlu bir toplantının yapılması olanak sağlayacaktır.

Teknelerde yapılan toplantılar sırasında kendi isteklerinize en uygun şekilde toplantıları düzenleyebilirsiniz. Teknede toplantı hizmeti veren firmaların bu iş için hazırladıkları hazır planları takip edebileceğiniz gibi küçük fiyat farklılıkları ile programı tamamen size ait olan yeni toplantılar düzenleyebilirsiniz. İçecekleri ve istendiği takdirde yapılan yemekleri ile toplantı sırasında herkesin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılandığı Boğaz Taksi Tekne Kiralama olanakları ile dilediğiniz programları oluştururken içecek ve molalar konusunda da seçimler yapabilirsiniz. Ayrıca toplantı amaçlı olarak düzenlenmiş teknelerde LCD televizyonlar, projeksiyon cihazları, herkesin toplantıya katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmiş oturma sıraları ve ses sistemleri ile toplantılarınızın sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Bunlara ek olarak kendinizin getireceği farklı cihazlarla teknelerin ses ve görüntü altyapılarını kullanarak da toplantılarınızı sürdürebilirsiniz. Boğaz Taksi ile Boğazda Tekne Kiralama olanağı sunan tekneler Kabataş, Beşiktaş, Eminönü, Üsküdar gibi ana merkezleri kullanarak kalkış yapmaktadır. İstendiği takdirde belirlenen noktalardan da kalkış yapabilen teknelerde, toplantı sürelerine bağlı olarak talep edilen saatler boyunca iş toplantıları sürdürülebilmektedir. İş toplantılarının ve iş yemeklerinin gergin ve sıkıcı havasını ortadan kaldıracak bu gezilerde misafirlerinizin eşsiz İstanbul manzarası ile rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Tekne ile yapılan gezilerde Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, boğaz köprüleri gibi İstanbul’un önemli noktaları rahatlıkla görülmektedir. İş toplantıları için alternatif mekan arayanlara teknede toplantı olanakları pek çok avantaj sunuyor.