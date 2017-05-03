Bodrum'da Yapmanız Gereken 3 Şey

Küçük bir kaçamak ya da uzun bir tatil için dahi olsa bu şirin sahil kentinde yapacak etkinliklerin ve görülecekler yerlerin sayısı da epey fazla denilebilir. Bodrum’a indiğiniz Bodrum Havalimanı’ndan kiralayacağını bir araçla kenti keşfe başlayabilirsiniz. http://almiracars.com.tr/tr/ofisler/bodrum-havalimani-arac-kiralama adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Pazarlarını Gezmek

Bodrum pazarları bu bölgenin yöresel ve doğal ürünlerinin sergilendiği en doğal ortamlar olarak çok ünlü ve çok fazla dikkat çekicidir. Pazartesi günlerinde Türkbükü, Salı günü Bodrum merkez, Çarşamba Gündoğan, Perşembe Yalıkavak, Cumartesi Turgutreis ve Pazar günü de Gümbet pazarları kurulmaktadır. Bu pazarlarda sadece yöresel ürünler değil, kıyafetler ve meyve sebze ile ot çeşitlerinin de çokça bulunduğu unutulmamalıdır ve muhakkak gezilmelidir. Ayrıca, Gümbet ve Türkbükü başta olmak üzere ilçe genelindeki sahillerde yaz akşamları kurulan yerel tezgâhları ziyaret ederek keyifli ve hesaplı alışverişler yapabilirsiniz.

Tekne Turu Yapmak

Bodrum'un en ünlü ve eğlenceli aktivitelerinden biri tekne turudur. Muhteşem koyları ve harika doğasıyla turistler için düzenlenen gezi turları teknelerle bütünleşiyor. Akvaryum Koyu, Poyraz Limanı, Tavşan Burnu ve Orak Adası gibi yerlere Mavitur adıyla çeşitli geziler düzenleniyor. İster toplu teknelerle gidebilirsiniz isterseniz de özel tekne kiralayarak gezebilirsiniz.

Eğlenceli Aktiviteler Yapmak

Bodrum çok fazla eğlence imkânına sahip bir şehir olarak öne çıkmaktadır. Yaz mevsiminde ünlü şarkıcıların uğrak yeri olan Bodrum'da konserler oldukça fazla sayıda gerçekleşirken Amfi Tiyatro veya merkezdeki marinada akşamları canlı müzik ve çeşitli konserler yapılıyor. Bodrum'un ünlü Barlar Sokağı, Türkbükü, Yalıkavak Marina ve Cennet Koyu gibi mevkilerinde dünyaca ünlü eğlence kulüpleri bulunurken buralara mutlaka giderek eğlenmenin şart olduğu söylenebilir. Ayrıca, Türkbükü ve Gümbet'te yazın açılan ünlü plajlar ve beach club'lar gündüz özel iskele ve localarda güneşlenildiği ve eğlenildiği bir konseptte hizmet verirken geceleri ise gece kulübü olarak bambaşka bir eğlencenin kapılarını ziyaretçilerine açmaktadır. Eğlenmek için buraya gelenlerin hem yöresel mekanlarda hem de daha farklı eğlence yerlerinde doyasıya eğlenmeleri, dünyaya ün salan bir kaliteye sahiptir.